Dwyane Wade faz 22 pontos e brilha pela primeira vez pelo Bulls

Dwyane Wade começou a mostrar a que veio. Depois de deixar seu nome na história do Miami Heat, o astro teve sua primeira grande atuação pelo Chicago Bulls ao marcar 22 pontos na vitória por 121 a 105 sobre o Indiana Pacers, em casa, no sábado à noite, em partida válida pela pré-temporada oficial da NBA. O armador ainda colaborou com oito assistências.

Quem também brilhou na partida foi Isaiah Canaan, que chegou a Chicago depois de ser reserva na Philadelphia 76ers na temporada passada. O pivô fez oito pontos e pegou quatro rebotes, mas, nos 15 minutos em que ele esteve em quadra, o Bulls fez incríveis 40 pontos a mais que o Pacers.

O Cleveland Cavaliers, atual campeão, foi até a Filadélfia e venceu o 76ers por 108 a 105, com 20 pontos de Jordan McRae, jogador saído do banco de reservas. LeBron James e Kyrie Irving anotaram 15 cada um.

No Madison Square Garden, New York Knicks e Brooklyn Nets fizeram o clássico de Nova York. E quem se deu bem foi o Knicks, que venceu por 116 a 98. Carmelo Anthony anotou 16 pontos.

O sábado ainda teve vitória do Boston Celtics sobre o Charlotte Hornets por 104 a 86, do Minnesota Timberwolves sobre o Miami Heat por 109 a 100 e do Milwaukee Bucks sobre o Dallas Mavericks por 88 a 74. Por fim, o San Antonio Spurs fez 102 a 91 no Atlanta Hawks. Tiago Splitter, do Hawks, ainda está afastado por lesão e não jogou.