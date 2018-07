Dwyane Wade vai bem e Miami Heat vence Milwaukee Bucks na NBA

O Miami Heat parece, enfim, ter embalado na atual temporada da NBA. Na noite desta segunda-feira, a equipe contou com atuação inspirada de Dwyane Wade para superar o Milwaukee Bucks, fora de casa, por 88 a 78. O astro terminou com 25 pontos e 14 rebotes.

Com o bom resultado, a badalada equipe de Miami alcançou a quinta vitória consecutiva, em sua maior série invicta da temporada. Em 22 partidas, foram ao todo 14 triunfos e oito derrotas.

Além da grande atuação de Dwyane Wade, o Miami Heat teve bom desempenho de Chris Bosh, com 12 rebotes e 16 pontos, um a menos do que os tentos marcados por LeBron James. Pelo Milwaukee, Corey Maggette foi o cestinha com 20 pontos.

Se o Miami confirmou o favoritismo, o Orlando Magic protagonizou a grande decepção da segunda-feira. Mesmo jogando em casa, o time perdeu para o Atlanta Hawks por 80 a 74 e conheceu a sua sexta derrota em 21 confrontos.

O grande destaque da partida foi Josh Smith, que terminou com 19 pontos e 13 rebotes. De volta após perder as duas últimas partidas com um problema estomacal, Dwight Howard pegou 13 rebotes e anotou 14 pontos, quatro a menos do que Vince Carter.

Único brasileiro a entrar em quadra nesta segunda, Leandrinho jogou 31 minutos e anotou 12 pontos, seis rebotes e três assistências. Não impediu, no entanto, a derrota do Toronto Raptors para o Indiana Pacers, fora de casa, por 124 a 100.

Confira os resultados de segunda-feira:

Indiana Pacers 124 x 100 Toronto Raptors

Orlando Magic 74 x 80 Atlanta Hawks

NY Knicks 121 x 114 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 99 x 90 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 78 x 88 Miami Heat

Utah Jazz 94 x 85 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 98 x 90 Sacramento Kings

Confira os jogos de terça-feira:

Atlanta Hawks x New Jersey Nets

Charlotte Bobcats x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers X Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Houston Rockets x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Washington Wizards