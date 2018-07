Egito e Angola garantem vaga no Mundial de basquete da Espanha

COSTA DO MARFIM - Egito e Angola são os dois países africanos que já garantiram vaga no Mundial de basquete da Espanha. Os egípcios venceram Senegal por 70 a 63 nesta sexta-feira e avançaram à final do Afrobasket, garantido uma das três vagas na competição do ano que vem. A outra foi conquistada horas depois por Angola, que bateu a Costa do Marfim por 66 a 59.

O destaque da vitória egípcia foi o pivô Marei Assem. O jogador terminou com um duplo-duplo: 22 pontos (90% de aproveitamento nos arremessos de quadra) e 17 rebotes, sendo sete ofensivos. O armador Wael Khedr contribuiu com mais 16 pontos, enquanto o ala Sheriff Abdalla anotou outros 15.

Pelo lado do Senegal, Maleye Ndoye foi cestinha, com 12 pontos. O ala ainda pegou três rebotes e deu duas assistências. Outro destaque foi o ala Mouhammad Faye, que anotou nove pontos, pegou sete rebotes e deu três assistências.

Já Angola passou por momentos mais delicados contra os donos da casa, mas no final levou a melhor graças à boa atuação de Moore e Morais, ambos com 13 pontos. Mas o cestinha da partida veio da Costa do Marfim, com Lamizana, que anotou 15 pontos. Neste sábado, Angola e Egito vão decidir o título enquanto a Costa do Marfim tentará diante do Senegal a última vaga para o Mundial.

No total já são oito países classificados para o Mundial de 2014. Espanha, anfitriã do evento, os Estados Unidos, campeão olímpico, Austrália, representante da Oceania, além de Irã, Filipinas e Coreia do Sul, que se garantiram no torneio qualificatório da Ásia.