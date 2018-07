Eleição do Europeu de Basquete sofre abandono coletivo

PARIS - França, Alemanha, Itália e Croácia tomaram uma decisão conjunta e desistiram nesta quarta-feira de participar da eleição para sede da edição de 2015 do Campeonato Europeu Masculino de Basquete. Assim, a Ucrânia passou a ser a única candidata no pleito marcado para acontecer no domingo, em Munique, na Alemanha.

No comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira pelas federações de França, Alemanha, Itália e Croácia, os quatro países alegam "imensa dúvida sobre o profissionalismo e falta de confiança no processo de candidatura conduzido pela Federação Europeia de Basquete (Fiba Europa)" para justificar a decisão.

O presidente da Federação Francesa, Jean-Pierre Siutat, chegou a dizer que "os quatro países desistiram da candidatura com peso no coração, porque todos estavam entusiasmados com a chance de receber a competição". Enquanto isso, a Fiba Europa anunciou que ainda vai estudar o caso para dar sua posição.