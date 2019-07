Em Anápolis, seleção de basquete masculino inicia treinamentos para o Mundial

Com todos os 15 jogadores convocados, a seleção brasileira masculina de basquete se apresentou nesta quinta-feira, em Anápolis (GO), para dar início à preparação para o Mundial da China, que acontecerá de 31 de agosto até 15 de setembro. A equipe comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrovic treinará na cidade goiana até 8 de agosto, quando fará um amistoso contra o Uruguai.

"Vamos iniciar com um treino nos primeiros três dias, pois não quero começar esta preparação de forma agressiva, quero todos os jogadores na mesma condição. A partir de segunda-feira passaremos a treinar duas vezes por dia; pela manhã, ocorre o trabalho físico, mais técnica individual e arremessos. Já o período da tarde será reservado para os treinos táticos, aumentando a intensidade pouco a pouco", comentou Petrovic.

O lateral Marquinhos Souza está feliz com a chance de defender o Brasil em uma competição tão importante. "Estou extremamente animado, depois do período de descanso, voltar e já me apresentar à seleção brasileira, tendo a oportunidade de estar no grupo que vai brigar pela melhor classificação possível na Copa do Mundo. Estou animado também para saber algumas coisas novas da filosofia do Petrovic e ajudar o grupo naquilo que for possível", afirmou.

"Vamos jogar uma competição que tende a ser muito equilibrada e as decisões ocorrerão nos detalhes, por isso temos que estar bem preparados, inclusive no aspecto mental. Serão batalhas muito iguais, que serão decididas, como já frisei, nos detalhes", completou o armador Marcelinho Huertas.

De Anápolis, no dia 8 de agosto, a seleção embarca para Belém, onde novamente enfrentará o Uruguai no dia 10. Posteriormente, a delegação brasileira, já com os 12 jogadores definidos para o Mundial, viajará com destino a Lyon, na França. Entre 14 e 17 de agosto, o Brasil treinará e jogará um torneio amistoso.

Em seguida, a seleção seguirá viagem com destino a Guangzhou, na China. De 20 a 28 de agosto, o Brasil treinará e disputará jogos preparatórios em Guangzhou, Wuhan e Liaoning. Nos dias 29 e 30, os comandados de Aleksandar Petrovic treinarão na cidade de Nanjing, concluindo a etapa de preparação.

A estreia no Mundial será em 1.º de setembro contra a Nova Zelândia. A seleção está no Grupo F, que tem também Grécia e Montenegro.