Em casa, Flamengo leva a melhor sobre Franca no primeiro jogo das finais do NBB

Flamengo e Franca deram início, na manhã deste domingo, à decisão da temporada 2018/2019 do NBB. Jogando no Maracanãzinho, no Rio, o time carioca cinco vezes campeão da competição venceu os adversários paulistas por 82 a 68. O confronto foi o primeiro da série de melhor de cinco duelos e a segunda partida ocorre na próxima quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no ginásio Pedrocão, em Franca.

Com cerca de 7 mil pessoas no ginásio, Olivinha liderou a equipe mandante e foi o grande destaque da partida com 23 pontos, além de oito rebotes. A boa atuação coroou uma semana especial para o pivô, que na terça-feira se tornou pai. "Essa é a semana mais especial da minha vida. Terça-feira eu estava acompanhando o nascimento da minha filha e logo na quarta-feira eu já tive jogo [contra o Botafogo, pela semifinal]. Felizmente consegui ajudar a equipe na vitória, espero que continue assim."

O Jogo 1 foi realizado no Maracanãzinho, no Rio, em palco em que o Flamengo não atuava desde 2015, quando jogou pela Liga das Américas. A torcida fez a sua parte para apoiar o time e teve seu reconhecimento por parte dos jogadores. "Sete mil pessoas nos apoiando, nossa equipe tentou fazer o melhor dentro de quadra para representá-los. Agora temos duas pedreiras lá em Franca, mas vamos trabalhar duro para isso. Vamos com calma, passo a passo. Mas, se a gente conseguir pelo menos uma vitória lá em Franca, vamos voltar para cá com boa vantagem", exaltou Olivinha.

Além de Olivinha, o Flamengo também contou com boa atuação de Marquinhos, que fez 14 pontos, cinco rebotes e cinco assistências, enquanto o armador Deryk foi responsável 11 pontos. Experiente, Anderson Varejão ajudou a equipe com dez pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Por Franca, Lucas Dias e Alexey fizeram 15 pontos cada, com quatro rebotes e duas assistências, respectivamente. David Jackson teve participação de 13 pontos e três rebotes.

O JOGO

O primeiro quarto começou com o Flamengo ditando o ritmo de jogo com jogadas de Anderson Varejão, Deryk e Marquinhos. Porém, o time de Franca não deu mole e correu atrás do placar, aproveitando de seguidos erros ofensivos dos donos na casa. A primeira parcial terminou com a pequena diferença de cinco pontos a favor dos cariocas: 20 a 15.

No tempo seguinte, Olivinha começou a desencantar. As suas quatro tentativas de arremesso da linhas dos três pontos foram convertidas. Os visitantes até tentaram dar o troco, também de longa distância, mas jogadas fundamentais de Marquinhos e Jhonatan mantiveram a vantagem a favor do time da casa. O jogo foi para os vestiários em 48 a 32 para o Flamengo (parcial de 28 a 17).

O duelo recomeçou após o intervalo com Lucas Dias anotando cinco pontos para a equipe de Franca. Como resposta, Varejão e Olivinha dominaram a pontuação no garrafão. Porém, o camisa 9 dos visitantes estava determinado a acirrar a partida e conseguiu, com bola de três pontos, diminuir a diferença para 12 pontos. Entretanto, do outro lado o experiente pivô voltou a marcar em conjunto com Deryk, que converteu importante chute de longe.

A terceira parcial terminou em 19 a 18 para o time paulista, mas o que ficou marcado mesmo foi um toco dado por Varejão no momentos finais em que, em seguida, o pivô rubro-negro tentou salvar a saída de bola e acabou quebrando a mesa onde estavam os galões de água após cair de costas. A construção da vantagem no decorrer do jogo, principalmente no segundo quarto, ditou o ritmo do último quarto, em que o Flamengo só precisou administrar o resultado esperando pelo estouro final do cronômetro.

INVESTIMENTO

A final inédita do torneio de basquete nacional marca o encontro das duas equipes de maior investimento de toda a liga somando, ao todo, R$ 9 milhões. O time de Franca, com a ajuda do Sesi, principal investidor, trouxe nomes como Elinho e Lucas Dias, campeões pelo Paulistano na edição anterior. Também desembarcaram na equipe do interior de São Paulo David Jackson, Rafael Hettsheimeir, Jimmy e André Goes.

No Flamengo, Gustavo De Conti chegou para o lugar do técnico José Neto. As principais novidades foram a renovação de importantes nomes como Varejão, Marquinhos e Olivinha, e a chegada de Jhonatan, Deryk e Nesbitt, também campeões com o Paulistano, além de Balbi, Davi, Rafael Mineiro e Crescenzi.