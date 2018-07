Em casa, Flamengo massacra Vitória no NBB

O Vivo/Franca faturou uma importante vitória neste domingo no NBB. Fora de casa, a equipe do interior paulista venceu o Unitri/Universo por 76 a 75, com dois lances livres convertidos por Rogério nos instantes finais da partida. Assim, a equipe acumula dois triunfos em duas partidas na competição.

"Vitória muito boa. Sabemos como é difícil ganhar aqui em Uberlândia, ainda mais, perdendo de 17 pontos como estávamos perdendo. Foi muita superação. Parabéns para todo o time", afirmou Rogério, segundo cestinha do Franca no jogo, com 17 pontos, atrás de Márcio, com 19. O ala/armador Robby Collum, do Uberlândia, foi o cestinha do jogo, com 20 pontos.

Em São José dos Campos, o Araldite/Univille faturou a terceira vitória seguida no NBB. A equipe catarinense superou o São José/Unimed/Vinac, na prorrogação, por 99 a 92. O cestinha da partida foi o pivô Murilo, da equipe do interior paulista, que anotou 23 pontos e pegou 16 rebotes. O pivô Shilton foi o destaque do time catarinense, com 17 pontos.

Já o Pinheiros/Sky venceu, em casa, o Assis Basket por 88 a 68. Os alas Marquinhos e Shamell fizeram 16 pontos para o time da capital paulista, enquanto o armador Ricardo Giannecchini e o ala Luciano Matão marcaram 13 pontos cada para o Assis.

Em Belo Horizonte, o Interforce/Minas superou o Vila Velha por 95 a 86. Os alas/armadores Arnaldinho e Raulzinho foram os principais jogadores da equipe mineira, com 33 e 24 pontos, respectivamente. Os alas/pivôs Eric e Owens anotaram 16 pontos cada para a equipe capixaba. Já o Paulistano/Amil acabou com a invencibilidade do Itabom/Bauru ao vencer por 88 a 86, em casa.