Em casa, Toronto Raptors derrota Orlando Magic e garante título de divisão na NBA

Um dia depois de o Golden State Warriors ter confirmado a conquista da Divisão Pacífico da Conferência Oeste da NBA, foi a vez do Toronto Raptors fazer a sua parte na Divisão Atlântico do Leste. Na rodada de segunda-feira da temporada regular, a franquia do Canadá recebeu o Orlando Magic e venceu com facilidade por 121 a 109. Esta foi a quarta vitória seguida.

Agora com 55 triunfos e 23 derrotas, os Raptors não podem mais ser ultrapassados pelo Philadelphia 76ers, que ocupa a segunda colocação da divisão - os outros times são Boston Celtics, Brooklyn Nets e New York Knicks. Na conferência, os canadenses estão em segundo, só atrás do Milwaukee Bucks.

Com o revés no Canadá, o Magic está com 38 vitórias e 40 derrotas e ocupa a nona colocação na tabela de classificação do Leste. A briga por uma vaga nos playoffs é contra três times que estão à sua frente: Detroit Pistons, Nets e Miami Heat.

O grande destaque do time da casa foi Danny Green, que anotou 29 pontos com grande aproveitamento nos chutes de três pontos: 70% em 10 arremessos. Kawhi Leonard foi o segundo maior pontuador, com 15. Do outro lado, Evan Fournier terminou a partida com 21 pontos e foi o cestinha do Magic.

Para alegria do time de Orlando e da torcida dos Bucks, o grego Giannis Antetokoumpo retornou às quadras depois de perder alguns jogos por causa de uma lesão no tornozelo e comandou o seu time à vitória sobre o Nets por 131 a 121, em Nova York. O pivô, grande candidato ao prêmio de MVP (melhor jogador) da temporada, conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 28 pontos e 11 rebotes. Só não foi o cestinha da partida porque Eric Bledsoe anotou 29.

Quem se destacou na rodada de segunda-feira foi o pivô Al Horford, do Boston Celtics, que anotou o seu primeiro "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada - com 19 pontos, 11 rebotes e 10 assistências - para garantir a vitória em casa sobre o Miami Heat por 110 a 105. Os armadores Kyrie Irving (25 pontos e oito assistências) e Marcus Smart (16 pontos) também tiveram bons números pelos mandantes.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers 111 x 102 Detroit Pistons

Boston Celtics 110 x 105 Miami Heat

Brooklyn Nets 121 x 131 Milwaukee Bucks

New York Knicks 113 x 105 Chicago Bulls

Toronto Raptors 121 x 109 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 122 x 132 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 122 x 102 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 111 x 102 Charlotte Hornets

Phoenix Suns 122 x 113 Cleveland Cavaliers

Confira a rodada desta terça-feira da NBA:

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Sacramento Kings x Houston Rockets

Golden State Warriors x Denver Nuggets