Em confronto de pivôs brasileiros, Wizards bate o Spurs

O Washington Wizards alcançou mais uma vitória na temporada 2014/2015 da NBA. Na rodada de terça-feira, a equipe do brasileiro Nenê levou a melhor sobre o San Antonio Spurs, de Tiago Splitter, por 101 a 93, em casa. Foi o 26.º triunfo dos vice-líderes da Conferência Leste, enquanto os texanos tem 23 vitórias e são os sétimos colocados do Oeste.

Nenê marcou sete pontos e pegou dez rebotes, enquanto Splitter terminou com dez pontos e três rebotes. O grande destaque do jogo foi o armador do Wizards, John Wall, autor de 25 pontos. Pelo Spurs, o cestinha também foi o armador, Tony Parker, com 14 pontos.

Se o segundo colocado do Leste triunfou, o primeiro conseguiu sua nona vitória seguida na terça-feira. Mesmo fora de casa, o Atlanta Hawks não teve maiores dificuldades para passar pelo Philadelphia 76ers por 105 a 87, com "triple-double" do pivô Al Horford. Grande destaque do confronto, ele terminou com 21 pontos, dez rebotes e dez assistências.

Quem não se deu bem na rodada foi o Cleveland Cavaliers. Mesmo com o retorno de LeBron James, que voltou de lesão após duas semanas afastado, o time de Ohio caiu diante do Phoenix Suns por 107 a 100, fora de casa. Foi a nona derrota do Cavaliers nas últimas dez partidas, deixando o time em sexto do Leste, com 19 triunfos em 39 partidas.

LeBron até que fez sua parte, terminando a partida com 33 pontos. J.R. Smith, contratado recentemente pelo Cavaliers, também foi bem, terminando com 29 pontos, mas Kyrie Irving e Kevin Love estavam irreconhecíveis e somaram 18 pontos juntos. Do outro lado, Markieff Morris estava em dia inspirado e terminou como cestinha, com 35 pontos.

Pela Conferência Oeste, quem segue dando as cartas é o Golden State Warriors. O time de melhor campanha da NBA venceu pela 30.ª vez ao passar pelo Utah Jazz, mesmo fora de casa, por 116 a 105. O destaque mais uma vez foi o armador Stephen Curry, cestinha com 27 pontos, além de 11 assistências.

Se o líder do Oeste venceu, o lanterna da conferência também triunfou na terça-feira. O Minnesota Timberwolves contou com dia muito inspirado do armador Mo Williams para passar pelo Indiana Pacers por 110 a 101, mesmo fora de casa. O veterano de 32 anotou nada menos que 52 pontos, além de sete assistências, para levar a equipe apenas à sexta vitória na temporada.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Indiana Pacers 101 x 110 Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers 87 x 105 Atlanta Hawks

Washington Wizards 101 x 93 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 107 x 100 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 105 x 116 Golden State Warriors

Sacramento Kings 104 x 108 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 75 x 78 Miami Heat

Veja as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs

Orlando Magic x Houston Rockets

Brooklyn Nets x Memphis Grizzlies

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Washington Wizards

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Miami Heat

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers