Em adeus do All-Star Game, Bryant supera Curry e é o mais votado

Kobe, que era o segundo colocado na última parcial divulgada pela NBA, foi escolhido por 1.891.614 votantes, com 1.604.325 votos para Curry, do Golden State Warriors. O jogador dos Los Angeles Lakers está em sua 20.ª temporada e em só duas delas não foi escolhido para ser titular do All-Star Game. Nas últimas duas edições, entretanto, estava machucado.

Neste ano, Kobe terá a companhia, no time titular do Oeste, de Stephen Curry, Kawhi Leonard (do San Antonio Spurs, único estreante), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) e Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder, MVP da última edição do All-Star Game). Leonard superou Draymond Green, do Warriors, por cerca de 12 mil votos.

Já no time do Leste estarão LeBron James (Cleveland Cavaliers), Paul George (Indiana Pacers), Carmelo Anthony (New York Knicks), Dwayne Wade (Miami Heat) e Kyle Lowry (Toronto Raptors). Assim como na temporada passada, Lowry é a surpresa, impulsionado pelos votos do Canadá, que vai receber o jogo no dia 14 de fevereiro, em Toronto.

Como a escolha dos jogadores titulares é feita pelo público, não há a obrigação de que um time tenha a formação usual com um armador, dois alas e dois pivôs. Num novo momento da NBA, nenhum pivô foi apontado para os times. O site da liga até destaca que a "bola ao alto" do início do jogo deverá ter Durant x LeBron.