Em desvantagem, Franca quer usar fator casa para igualar série com Flamengo

Após ser superado no Rio de Janeiro, no último domingo, Franca entra em quadra pressionado nesta quinta-feira, às 20h, no Pedrocão, para enfrentar o Flamengo no segundo jogo da série melhor de cinco pela final do Novo Basquete Brasil. A partida terá transmissão de ESPN e Fox Sports 2, além da página do NBB no Facebook.

A equipe do técnico Helinho aposta no fator quadra para igualar o confronto. Franca é o time com o melhor aproveitamento como mandante na temporada. Foram 16 vitórias em 17 partidas, sendo quatro nos playoffs, um aproveitamento de 94,1%. A única derrota foi para o Botafogo, logo no primeiro jogo.

"Nosso recorde e porcentual de vitórias jogando em casa são excelentes. É com a força da nossa torcida que vamos entrar com tudo para fazer um grande jogo, com a maior intensidade possível, para conseguirmos essa primeira vitória na série", afirmou Helinho.

O treinador espera que Franca possa atuar com mais intensidade. No primeiro jogo, no Maracanãzinho, o time permitiu que o Flamengo controlasse o jogo, principalmente nos dois primeiros períodos. A vitória rubro-negra foi tranquila por 82 a 68.

"O time está muito focado. O que me deixa mais confiante é que o time sabe o que errou e sabe também que precisamos fazer um jogo com mais leitura e intensidade para empatarmos esta série", comentou Helinho.

Do outro lado, o técnico do Flamengo, Gustavo De Conti, sabe da força de Franca em casa e, por isso, espera sua equipe ainda mais ligada para o jogo desta quinta-feira. A equipe rubro-negra, aliás, já venceu o rival no Pedrocão. Foi na decisão da Copa Super 8, que aconteceu no final do ano passado.

"Eles não conseguiram executar da melhor forma o que queriam no primeiro jogo, mas sabemos que eles são uma equipe muito forte, principalmente jogando em casa. Vamos respeitar sempre, mas também procurar fazer a nossa parte para vencer", afirmou o treinador.

Para ser campeão, o Flamengo terá de vencer pelo menos uma partida no Pedrocão. Por ter melhor campanha, Franca faz três partidas em casa: os jogos 2 e 3 e 5 (se for necessário). O jogo 4 (se necessário) será no Maracanãzinho.