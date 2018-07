Em duelo de brasileiros, Spurs vence o Raptors por 111 a 100 na NBA

TORONTO - No duelo entre dois jogadores brasileiros, o San Antonio Spurs, de Tiago Splitter, derrotou o Toronto Raptors, de Leandrinho, por 111 a 100, na noite da última quarta-feira. Splitter teve a chance de atuar por 15 minutos e anotou seis pontos, além de oito rebotes. Já Leandrinho foi mais efetivo e marcou 20 pontos.

O cestinha da partida foi o pivô italiano Andrea Bargnani, do Raptors, com 29 pontos. O principal destaque do Spurs foi o ala-pivô DeJuan Blair, que conseguiu um "double-double", com 28 pontos e 11 rebotes.

Outro brasileiro que esteve em quadra foi Nenê. Ele marcou 17 pontos, pegou seis rebotes e deu quatro assistências, mas não conseguiu impedir a derrota de seu Denver Nuggets para o Golden State Warriors, por 116 a 114.

O pivô acertou seis em sete arremessos de quadra. O único que errou foi justamente o que poderia empatar o jogo, quando faltavam apenas dois segundos para o final da partida.

O grande destaque da partida ficou por conta do ala Monta Ellis, do Warriors, que anotou 37 pontos. Pelo lado do Nuggets, o ala Carmelo Anthony foi novamente o melhor em quadra, com 29 pontos.

Ainda na noite de quarta-feira, o Dallas Mavericks chegou à sua décima vitória consecutiva e é a equipe que não perde há mais tempo na NBA. O time texano derrotou o Sacramento Kings, fora de casa, por 102 a 100.

O cestinha da partida foi a ala-armador reserva Jason Terry, do Mavericks, com 22 pontos. Ele contou com a ajuda de José Juan Barea, que anotou 20 pontos. Pelo Kings, o destaque foi Samuel Dalembert, também com 20 pontos.

Recorde negativo. O Cleveland Cavaliers voltou a perder, desta vez para o Detroit Pistons, por 103 a 94, e chegou a 26 derrotas consecutivas na NBA. Com isso, a equipe do brasileiro Anderson Varejão, que não atuou devido a uma contusão, igualou a maior sequência negativa na história dos esportes profissionais americanos.

Antes do Cavaliers, os únicos times a perderem 26 jogos consecutivos haviam sido o Tampa Bay Buccaneers, na NFL, e o Louisville Colonels, na MLB. A equipe de futebol americano obteve esta sequência entre as temporadas 1976 e 1977. Já o time de beisebol chegou a essa marca em 1889.

Confira os resultados de quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 94 x 103 Detroit Pistons

Indiana Pacers 104 x 103 Charlotte Bobcats

New Jersey Nets 103 x 101 New Orleans Hornets

Philadelphia 76ers 95 x 99 Orlando Magic

Washington Wizards 100 x 85 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 100 x 111 San Antonio Spurs

New York Knicks 108 x 116 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 86 x 91 Chicago Bulls

Sacramento Kings 100 x 102 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 116 x 114 Denver Nuggets

Jogos desta quinta-feira:

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Dallas Mavericks