Em duelo de brasileiros, Washington Wizards derrota Boston Celtics fora

BOSTON - Em duelo de brasileiros na NBA, Nenê superou Vitor Faverani na surpreendente vitória do Washington Wizards cobre o Boston Celtics, por 100 a 84, na rodada disputado na noite de sábado. Mesmo começando no banco de reservas, ambos contribuíram para suas respectivas equipes.

Nenê foi quem mais se destacou. Em 22 minutos em quadra, ele anotou 13 pontos e mostrou boa recuperação após desfalcar o Washington nas últimas semanas em razão de uma lesão no pé direito. Mais discreto, Faverani registrou apenas dois pontos, nos sete minutos em que participou do jogo.

Os principais destaques da partida foram o cestinha Trevor Ariza, com 27 pontos para o Washington, e Avery Bradley, com 26 para o time da casa. Com a vitória, os visitantes se aproximaram do Boston na tabela da Conferência Leste. O time de Nenê ocupa o quinto lugar, com 12 vitórias e 13 derrotas, enquanto o Boston é o quarto, com 12 triunfos e 16 revezes.

Nenê e Faverani não foram os únicos brasileiros em quadra na noite de sábado. Pelo Cleveland Cavaliers, Anderson Varejão registrou seis pontos e seis rebotes nos 24 minutos em que esteve em quadra. Mesmo assim, não conseguiu evitar a derrota da sua equipe para o Chicago Bulls por 100 a 84.

No Texas, o San Antonio Spurs, de Tiago Splitter, não resistiu ao Oklahoma City Thunder e foi superado por 100 a 113. O brasileiro se destacou com seus 11 rebotes. Com o triunfo, o Oklahoma aumentou a vantagem na liderança da Conferência Oeste, com 22 vitórias e apenas quatro derrotas. O San Antonio é o terceiro colocado (21/6).

Confira os resultados da rodada de sábado:

New York Knicks 87 x 95 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 99 x 106 Washington Wizards

Orlando Magic 100 x 105 Sacramento Kings

Charlotte Bobcats 85 x 88 Utah Jazz

Detroit Pistons 97 x 114 Houston Rockets

Chicago Bulls 100 x 84 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 116 x 106 Philadelphia Sixers

San Antonio Spurs 100 x 113 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 123 x 108 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 100 x 107 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 102 x 83 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 112 x 91 Denver Nuggets

Jogos deste domingo:

Indiana Pacers x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Toronto Raptors

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves