Em duelo pela liderança do Leste, 76ers derrotam Nets; Nuggets batem Heat em casa

O Philadelphia 76ers recebeu e derrotou o Brooklyn Nets por 123 a 117, na Filadélfia, pela rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA, em uma batalha direta pela liderança da Conferência Leste. O pivô camaronês Joel Embiid, com 39 pontos e 13 rebotes, foi o grande destaque do time da casa ao lado de Tobias Harris, com 26 pontos, e Ben Simmons, com 17. Do banco de reservas, Shake Milton entrou bem e fechou a noite anotando 15 pontos.

Os Nets foram para o confronto muito desfalcados, já que Kevin Durant (poupado) e James Harden (lesão na coxa direita) não entraram em quadra. Com isso, Kyrie Irving foi o cestinha do jogo com 37 pontos. Destacaram-se também DeAndre Jordan com 12 pontos e 14 rebotes, Landry Shamet com 17 pontos e Jeff Green com 15.

Leia Também Estudo aponta picos de casos de covid-19 após partidas da NFL com público

Com o resultado positivo, os 76ers (38-17) mantêm a ponta do Leste com 38 vitórias e 17 derrotas, com os Nets (37-18) ainda colados. Além de desempatar momentaneamente as equipes na tabela de classificação, este triunfo poderá ser um quesito de desempate importante no futuro a favor da franquia da Filadélfia, caso as duas acabem a temporada regular com campanhas iguais.

No Colorado, o Denver Nuggets foi muito bem e passou por cima do Miami Heat, vencendo por 123 a 106. Jogando em casa, a franquia de Denver disparou no segundo período e depois não deu chances para o time da Flórida encostar.

Essa foi a primeira partida dos Nuggets após a lesão de um de seus principais jogadores, o armador Jamaal Murray. O canadense se machucou no final da partida da última segunda-feira contra o Golden State Warriors - rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e só voltará a atuar na próxima temporada.

Com o resultado positivo, os Nuggets se mantêm na quarta posição na Conferência Oeste, com 35 vitórias e 20 derrotas. Já o Heat perde a chance de escalar na tabela de classificação e permanece na sétima colocação no Leste, com 28 triunfos em 55 partidas.

Pelos vencedores, destaque para a atuação de Michael Porter Jr. O ala conseguiu 25 pontos e 10 rebotes. O pivô sérvio Nikola Jokic teve mais um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) na temporada com 17 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Já pelo Heat, Bam Adebayo foi o grande destaque com 21 pontos e seis rebotes. Jimmy Butler obteve 13 pontos e nove assistências e Trevor Ariza marcou mais 13 pontos.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Minnesota Timberwolves 105 x 130 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 90 x 103 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 123 x 117 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 117 x 112 San Antonio Spurs

Detroit Pistons 98 x 100 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 106 x 115 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 106 x 116 New York Knicks

Houston Rockets 124 x 132 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 109 x 147 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 113 x 114 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 123 x 106 Miami Heat

Sacramento Kings 111 x 123 Washington Wizards

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Boston Celtics

Phoenix Suns x Sacramento Kings