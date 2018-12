Em feito raro, Warriors é eleito 'Personalidade Esportiva do Ano' nos EUA

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors se tornou nesta segunda-feira o quarto time a ser eleito pela revista norte-americana Sports Illustrated a "Personalidade Esportiva do Ano", igualando os feitos da seleção de hóquei dos Estados Unidos em 1980, da equipe norte-americana de futebol feminino de 1999 e do Boston Red Sox de 2004.

A Sports Illustrated anunciou o vencedor nesta segunda-feira e o seu editor-chefe, Chris Stone, disse que a revista vinha pensando há algum tempo sobre uma forma de homenagear o Warriors, detentor de três dos últimos quatro títulos da NBA. "Eles são realmente a equipe de uma geração. Eu não sei se, na minha vida, houve uma equipe onde as peças se misturaram tão lindamente juntas", disse.

Stone também disse que a escolha do Warriors se deu pelo que a equipe tem feito em um período prolongado, enquanto os outros times foram homenageados pelo que realizaram em um determinado ano.

Alexander Ovechkin, que levou o Washington Capitals a seu primeiro título da Stanley Cup - a final da NHL -, Tiger Woods e LeBron James também foram considerados, mas Stone explicou que a conquista do Warriors confirmou o seu favoritismo para a premiação.

"Da mesma forma que eles jogam, eles parecem falar em uma única voz. A unidade da mensagem do Warriors é do mesmo modo que nos referimos a LeBron e suas respostas para algumas perguntas difíceis. Eles fizeram isso com força, mas também civilidade, de uma forma que ajuda a avançar as conversas".

O Warriors receberá o prêmio durante uma cerimônia em Los Angeles na terça-feira. "É uma honra incrível e que certamente significa a nossa força em números e filosofia como uma equipe e organização", declarou Bob Myers, gerente-geral do Warriors. "Nosso sucesso é devido às contribuições de cada jogador, treinador e membro da equipe em nossa organização. A Sports Illustrated reconhecer esta dinâmica única é realmente especial."