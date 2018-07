Em Fortaleza, Mogi encerra sequência de três derrotas seguidas

Após três derrotas seguidas em seu ginásio, o Mogi das Cruzes/Helbor precisou ir ao Ceará para encerrar a sequência de insucessos. Em jogo adiado da sétima rodada, a equipe comandada pelo técnico Paco García superou o Basquete Cearense por 91 a 80.

Mogi precisou de sangue frio no último quarto. O Basquete Cearense reduziu uma desvantagem que chegou a 18 pontos para apenas quatro no último quarto.

A equipe paulista venceu pela oitava vez em 14 partidas. O aproveitamento de 57,1% a situa na sétima colocação na tabela do NBB.

Seis jogadores mogianos registraram pontuação de dois dígitos: Tyrone (20), Shamell (14), Jimmy (12), Elinho (11), Thomaz Gehrke (10) e Gerson (10), que também apanhou dez rebotes, perfazendo um duplo-duplo.

Desalojado da sétima posição com a vitória mogiana, o Paulistano pode retomá-la nesta quinta-feira. Mas, para isso, terá que subir uma montanha: derrotar o Flamengo na HSBC Arena, no Rio. A partida começa às 21h e será a reedição da final do NBB 6.

No outro jogo desta quinta-feira, o Bauru, vice-líder do NBB 7, enfrenta o Macaé, na casa do adversário, o ginásio Juquinha, a partir das 19h30.