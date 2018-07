Em jogo com briga e três expulsões, Celtics perdem em casa dos Nets

BOSTON - Na mesma noite em que o brasileiro Leandrinho comemorou 30 anos de idade, o seu time na NBA, o Boston Celtics, amargou uma derrota em casa para o Brooklyn Nets, por 95 a 83, na última quarta-feira, em um confronto marcado por uma confusão que acabou com um saldo de três expulsões.

O resultado decretou o sétimo revés da franquia de Massachusetts nesta temporada regular na NBA, na qual acumula outras oito vitórias. Já o Nets segue realizando grande campanha e está empatado com Miami Heat e New York Knicks na ponta da Conferência Leste, todos com dez triunfos até aqui. O Knicks, por sua vez, bateu o Milwaukee Bucks por 102 a 88, fora de casa, na noite da última quarta.

A confusão que culminou em três expulsões aconteceu no segundo quarto do confronto em Boston. Após uma falta dura de Kris Humphries, do Nets, em Kevin Garnett, Rajon Rondo foi tirar satisfações com o rival, o empurrando para o fundo da quadra, e o conflitou provocou um tumulto generalizado entre os jogadores.

Em seguida, quando os ânimos se acalmaram, Humphries e Rondo acabaram expulsos, assim como o ala Gerald Wallace, da franquia de Nova York, que também teve participação na confusão.

Porém, mesmo com a exclusão de dois de seus jogadores, o Nets conseguiu garantir o triunfo ao contar com uma boa atuação coletiva de Joe Johnson, que fez 18 pontos, e Jerry Stackhouse e Andray Blatche, com 17 cada um, sendo que o último deles ainda contabilizou um "double-double" ao pegar 13 rebotes.

Kevin Garnett, por sua vez, foi o principal destaque do Celtics ao marcar 16 pontos e apanhar dez rebotes, enquanto Brandon Bass também obteve a mesma pontuação pelo time da casa, que ainda teve Paul Pierce acumulando 14 pontos, nove rebotes e sete assistências.

Leandrinho, mesmo com a expulsão do armador Rondo, atuou durante apenas 13 minutos, nos quais marcou apenas dois pontos e acertou só um dos cinco arremessos de quadra que arriscou.

WIZARDS GANHA A PRIMEIRA - A noite da última quarta-feira também ficou marcada pelo fim do jejum do Washington Wizards na NBA. A equipe do pivô brasileiro Nenê finalmente ganhou o seu primeiro jogo nesta temporada da NBA ao bater o Portland Trail Blazers por 84 e 82, em casa, após ter amargado 12 derrotas em 12 jogos consecutivos.

Nenê, que acaba de se recuperar de lesão, entrou em quadra no decorrer do duelo, sendo que atuou por 19 minutos e ajudou a sua equipe com seis pontos, seis rebotes e duas assistências.

Na partida, o Wizards chegou a estar ganhando com uma vantagem de 15 pontos no último quarto, mas protagonizou a proeza de ficar 6 minutos e 47 segundos sem marcar e permitiu forte reação do Blazers no final. O time visitante, por sinal, teve Damian Lillard como cestinha do duelo, com 20 pontos.

SCOTT MACHADO ESTREIA - O brasileiro Scott Machado fez sua estreia na NBA em um dos jogos mais interessantes da noite de quarta-feira. O armador entrou apenas no final e atuou por 3 minutos no confronto em que o seu time, o Houston Rockets, caiu por 120 a 98 diante do Oklahoma City Thunder, fora de casa. Neste curto tempo, ele marcou dois pontos ao converter dois lances livres e fez uma assistência.

O grande destaque do duelo foi Kevin Durant, do Thunder, com 37 pontos. Já James Harden, que trocou o Thunder pelo Rockets antes do início desta temporada, não foi muito feliz no reencontro com o seu ex-time, pois acertou apenas três de seus 16 arremessos de quadra, mas mesmo assim contabilizou 17 pontos.

Confira os resultados da noite de quarta-feira na NBA:

Washington Wizards 84 x 82 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 89 x 110 San Antonio Spurs

Boston Celtics 83 x 95 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 94 x 91 Charlotte Bobcats

Detroit Pistons 117 x 77 Phoenix Suns

Chicago Bulls 101 x 78 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 88 x 102 New York Knicks

Memphis Grizzlies 103 x 82 Toronto Raptors

New Orleans Hornets 84 x 96 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 120 x 98 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 101 x 95 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos desta quinta-feira:

Miami Heat x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Denver Nuggets