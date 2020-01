Em jogo com brilho de Kawhi e Doncic, Clippers derrotam Mavericks na NBA

A rodada desta terça-feira da NBA contou com apenas um jogo. Mas o duelo reuniu duas das principais estrelas do momento da competição. Luka Doncic e Kawhi Leonard, candidatos a MVP da temporada, não decepcionaram e brilharam em quadra, mas somente um deles comemorou. Leonard e o seu Los Angeles Clippers derrotaram o Dallas Mavericks por 110 a 107, em Dallas.

Os dois foram justamente os cestinhas da partida. Cada um anotou 36 pontos. Doncic, que anotou 24 pontos somente no segundo tempo, esteve perto de um "triple-double" ao anotar dez rebotes e nove assistências. Leonard registrou 11 rebotes e duas assistências.

Os Clippers ainda tiveram o destaque de Landry Shamet, responsável por 18 pontos. Lou Williams contribuiu com 16 e Montrezl Harrell esteve perto de um "double-double" ao marcar 12 pontos e nove rebotes.

Pelos Mavericks, Doncic não teve o mesmo apoio recebido por Leonard. O segundo maior pontuador da equipe da casa foi Tim Hardaway Jr., com 13 pontos. Boban Marjanovic anotou 12 e Kristaps Porzingis ajudou com 10 pontos e nove rebotes.

O desempenho dos Mavericks foi prejudicado em parte pela baixa precoce de Dwight Powell. Ele sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita ainda no primeiro quarto. O jogador se machucou sozinho. A equipe não apontou estimativa de tempo para a sua recuperação.

O duelo disputado em Dallas foi marcado pelo equilíbrio, principalmente no primeiro quarto, terminado empatado em 24 a 24. Na sequência, os Clippers despontaram e abriram 11 pontos de vantagem. Os Mavericks descontaram em parte no terceiro quarto, mas o último período voltou a ser parelho e os visitantes sustentaram a vantagem para sacramentar a vitória.

Após a disputa, que também é direta pelas primeiras posições da Conferência Oeste, os Clippers ocupam a vice-liderança, com 31 vitórias e 13 derrotas, atrás apenas do líder Los Angeles Lakers. Os Mavericks estão em quinto, com 27 vitórias e 16 revezes.