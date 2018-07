Em jogo de duas prorrogações, Dallas bate Chicago: 132 a 129

Mesmo com Dirk Nowitzki em quadra, o ala/armador Monta Ellis resolveu chamar para si a responsabilidade no Dallas Mavericks na noite desta terça-feira. Tentou 39 arremessos de quadra, anotando 38 anos, e acabou sendo decisivo no melhor jogo da rodada da NBA. Depois de duas prorrogações, o Dallas venceu o Chicago Bulls por 132 a 129 em Chicago.

Ellis vinha tão bem que Kirk Hinrich resolveu fazer falta pouco inteligente para impedir um arremesso desequilibrado de três pontos a 1 segundo do fim do jogo. O ala-pivô converteu os três lances livres e empatou a partida. Na primeira prorrogação, Pau Gasol e Ellis erraram os arremessos decisivos até que Derrick Rose, no estouro do cronômetro, fez de três, usando a tabela, para levar o United Center ao delírio.

Na segunda prorrogação, os Bulls venciam até um minuto do fim, quando Ellis novamente resolveu, com uma cesta de três, virando o placar. Rose perdeu o ataque seguinte e Parsons garantiu a vitória dos Mavericks com dois lances livres convertidos.

Por conta das duas prorrogações, o jogo teve bons números para as estatísticas. Pelos Mavericks, Chandler Parsons (24), Nowitzki (22) e Harris (20) fizeram 20 ou mais, enquanto Gasol (29), Mike Dunleavy (20), Jimmy Butler (23) conseguiram o mesmo pelos Bulls. Rose e Nowitzki chegaram a 10 assistências cada. Chandler, Noah e Gasol tiveram 14 rebotes.

EX-LANTERNA

Não fosse um período de 2min05s no terceiro quarto, Kobe Bryant teria saído zerado de Detroit na terça-feira à noite. Não fossem aqueles pouco mais de dois minutos brilhantes do craque, porém, o Los Angeles Lakers talvez não tivesse vencido o Detroit Pistons por 106 a 96, fora de casa.

No primeiro jogo depois do 20.º triplo-duplo da sua carreira, Kobe foi mal em Detroit. Mas seus 12 pontos vieram um atrás do outro, abrindo folga para os Lakers no placar e garantindo a vitória. O craque, entretanto, fechou o jogo com um duplo-duplo, uma vez que deu 13 assistências.

A vitória, garantida graças ao elenco de Los Angeles (seis jogadores tiveram dois dígitos em pontos), é a segunda seguida dos Lakers, que deixaram a lanterna do Oeste para o Minnesota Timberwolves. A campanha do time de Bryant agora é de cinco vitórias e 13 derrotas.

SHOW DAS ESTRELAS

Em Cleveland, os Cavaliers penaram para vencer o Milwaukee Bucks por 111 a 108. LeBron James foi uma vez decisivo, convertendo oito dos 10 lances livres a que teve direito nos últimos 33 segundos de partida, quando o Milwaukee corria com a bola e abusava das faltas.

O astro encerrou o jogo com 26 pontos, atrás de Kevin Love (27) e Kyrie Irving (28). Anderson Varejão voltou discreto, com oito pontos e igual número de rebotes. O brasileiro não jogava desde o dia 26.

Em Sacramento, Bruno Caboclo ficou no banco, mas não participou da vitória dos Raptors sobre o Sacramento Kings por 117 a 109, mantendo o time canadense na liderança do Leste, com 14 vitórias e quatro derrotas. Lucas Bebê não foi relacionado.

Leandrinho ficou em quadra 12 minutos, errou os quatro arremessos de quadra que tentou e só anotou dois pontos na vitória do Golden State Warriors sobre o Orlando Magic, por 98 a 97, em Oakland. Stephen Curry marcou de três a quatro segundos do fim e garantiu o resultado para os donos da casa, que venceram pela 10.ª vez seguida. Com campanha de 15 vitórias e duas derrotas, os Warriors dividem a liderança com o Memphis, ficando atrás nos critérios de desempate.

DURANT ESTREIA

Melhor jogador da última temporada regular, Kevin Durant fez sua primeira partida na temporada, curado de uma lesão no pé. Apesar dos 27 pontos que fizeram dele o cestinha do time, o Oklahoma City Thunder perdeu por 112 a 104 para o New Orleans Pelicans. Tyreke Evans anotou 30 e foi o cestinha do jogo.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 111 x 108 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 109 x 105 Boston Celtics

Detroit Pistons 96 x 106 Los Angeles Lakers

New York Knicks 93 x 98 Brooklyn Nets

New Orleans Pelicans 112 x 104 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 103 x 105 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 116 x 99 Indiana Pacers

Sacramento Kings 109 x 117 Toronto Raptors

Golden State Warriors 98 x 97 Orlando Magic

Chicago Bulls 129 x 132 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

Miami Heat x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Toronto Raptors

Los Angeles Clippers x Orlando Magic