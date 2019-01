Em jogo eletrizante, com duas prorrogações, Spurs bate Thunder por 154 a 147

Em um jogo sensacional, o San Antonio Spurs derrotou o Oklahoma City Thunder por 154 a 147, após empate por 130 pontos no tempo normal e em 141 pontos na primeira prorrogação na rodada de quinta-feira da NBA. O jogo também marcou a vitória de número 1.222 do técnico Gregg Popovich, do Spurs. Agora, ele só fica atrás de Don Nelson (1.335) e Lenny Wilkens (1.332).

O grande destaque do jogo foi o ala/pivô LaMarcus Aldridge, autor de 56 pontos para o San Antonio, sua maior marca na carreira, superando os 45 pontos, obtidos diante do Utah Jazz em 23 de março de 2018.

O time do Texas acertou os 14 primeiros arremessos de três pontos, recorde na principal liga de basquete dos Estados Unidos, para somar a sétima vitória consecutiva em seu ginásio.

Apesar da grande atuação, o Spurs só foi conseguir o triunfo após duas prorrogações, graças ao desempenho incrível do armador Russell Westbrook, que anotou 24 pontos, agarrou 13 rebotes e fez 24 assistências. O Thunder perdeu pela sétima vez consecutiva em San Antonio.

Com a 25ª vitória, após 43 jogos, o San Antonio ocupa a sexta colocação na Conferência Oeste, enquanto o Oklahoma é o terceiro colocado depois de 16 derrotas e 25 vitórias.

Em Denver, o sérvio Nikola Jokic obteve o 21º "triple-double" da carreira, ao marcar 18 pontos, pegar 14 rebotes e dar 10 assistências na vitória do Nuggets sobre o Los Angeles Clippers por 121 a 100. Lou Williams liderou o Clippers com 19 pontos e Danilo Gallinari conferiu 18 pontos diante de sua ex-equipe.

O Denver é o líder da Conferência Oeste, com 28 vitórias e 12 derrotas. Já o Clippers perdeu o 17º jogo, depois de 41 duelos, e está em quinto lugar.

Confira os resultados dos jogos de quinta-feira:

Miami Heat 115 x 99 Boston Celtics

Denver Nuggets 121 x 100 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 154 x 147 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 112 x 102 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

New York Knicks x Indiana Pacers

Houston Rockets x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolvers x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Chicago Bulls