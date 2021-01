Em jogo emocionante, Lakers vencem os Celtics por um ponto e se recuperam na NBA

No clássico entre os maiores campeões da NBA, com 17 taças de cada lado, um jogo à altura da história vitoriosa de Boston Celtics e Los Angeles Lakers na noite deste sábado. Em duelo emocionante, o time da Califórnia se aproveitou de erros do rival no fim da partida e venceu por 96 a 95, fora de casa, em Boston.

A partida teve o brilho dos protagonistas das duas equipes. Nos Lakers, Anthony Davis foi o destaque, com 27 pontos e 14 rebotes. O astro LeBron James acompanhou seu companheiro e contribuiu com 21 pontos, sete rebotes e sete assistências, além de acertar três bolas decisivas nos momentos finais.

Leia Também Irving e Harden comandam ataque de 147 pontos e Nets arrasam o Thunder na NBA

Apesar de não ter sido o maior pontuador em quadra, Davis foi o grande nome do confronto por mostrar frieza em momentos de pressão e ser dominante no garrafão. Ele chamou a responsabilidade e brilhou ao lado de LeBron.

O cestinha foi Jayson Tatum, que marcou 30 pontos, além de ter apanhado nove rebotes e três assistências. Jaylen Brown também brilhou e anotou 28 pontos. Mesmo com o brilho de seus protagonistas, a franquia de Boston saiu de quadra sem a vitória, especialmente pelas falhas cometidas no último quarto.

A poucos segundos do fim, Kemba Walker, este que fez apenas quatro pontos, e Daniel Theis desperdiçaram arremessos decisivos. Também foi fundamental para o triunfo dos Lakers o desempenho nos rebotes e a participação dos jogadores que vieram do banco de reservas, somando 35 pontos contra 15 do adversário.

O atual campeão deu fim à sequência de duas derrotas na liga americana e aparece em terceiro na Conferência Oeste, atrás de Utah Jazz e Los Angeles Clippers por ter mais reveses (seis). Já os Celtics ocupam o quinto lugar do Leste.

Outro astro a brilhar intensamente neste sábado foi Stephen Curry. O armador demonstrou mais uma vez que está disposto a ser o maestro do Golden State Warriors e foi o protagonista na vitória sobre o Detroit Pistons por 118 a 91. Curry foi o cestinha da partida com 28 pontos. Além disso, deu sete assistências e pegou cinco rebotes no confronto.

Curry teve a ajuda de Andrew Wiggins, que também jogou em alto nível e saiu de quadra com 20, e de Kelly Oubre Jr, dono de 18 pontos na partida. Do outro lado, Jerami Grant foi quem se saiu melhor, com 18 pontos. O time da Califórnia é o oitavo colocado do Oeste, enquanto que a equipe de Michigan aparece apenas na penúltima posição do Leste.

Jogando fora de casa, o Milwaukee Bucks sofreu a segunda derrota consecutiva ao ser superado pelo Charlotte Hornets por 126 a 114. LaMelo Ball foi o protagonista do duelo, com 27 pontos e nove rebotes para o time vencedor. Giannis Antetokounmpo fez mais uma excelente exibição e foi o maior pontuador da partida, com 34 pontos, mas não teve grande contribuição de seus companheiros. Os Bucks, mesmo com mais um revés, mantiveram o terceiro lugar do Leste, enquanto que os Hornets ocupam o oitavo posto na mesma conferência.

Veja os outros resultados da rodada de sábado da NBA:

Chicago Bulls 122 x 123 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 112 x 126 Houston Rockets

Miami Heat 105 x 104 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 105 x 111 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 112 x 119 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Denver Nuggets x Utah Jazz

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x Orlando Magic

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers