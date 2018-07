Em jogo equilibrado, São José vence o Pinheiros no jogo 1 da final do Paulista

O Pinheiros, atual campeão estadual, chegou a colocar pressão no adversário no último quarto. Graças a Rafael Mineiro e Smith, a equipe paulistana imprimiu uma forte reação e chegou a passar à frente do placar. Mas, nos minutos finais, com a arbitragem punindo os times com faltas técnicas, São José reequilibrou as ações e saiu com a vitória na abertura da série, que continua nesta sexta-feira, às 20 horas, novamento no Ginásio Henrique Villaboim.

"Defendemos muito bem e dominamos os rebotes, mas no playoff não se pode ter euforia. Temos que manter a concentração para o segundo jogo da série, que também vai ser muito difícil", comenta o ala-pivô Jefferson William, de São José. "Perdemos o primeiro jogo e temos que esfriar a cabeça para buscar a recuperação no segundo confronto", analisa o pivô Rafael Mineiro, da equipe da casa.