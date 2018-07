Em jogo tenso, Durant resiste a vaias e Warriors vence Thunder fora de casa

Em jogo tenso, com cara de final, o ala Kevin Durant resistiu a vaias e até a provocações de ex-companheiros de times e ajudou o Golden State Warriors a vencer o Oklahoma City Thunder, sua ex-equipe, pelo placar de 130 a 114, fora de casa, na noite deste sábado. Na mesma rodada da NBA, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma e o Miami Heat teve encerrada sua série de 13 vitórias consecutivas.

Diante de um ambiente hostil, que foi sua casa até a temporada passada, Durant não teve sossego ao longo de toda a aguardada partida. Era seu retorno a Oklahoma após transferência polêmica do Thunder para o Warriors ao fim da última temporada. O jogador foi alvo de muitas críticas por parte da torcida, por escolher o time do momento, que vinha de um título e um vice-campeonato.

Durant recebeu vaias todas as vezes que encostou na bola. Dentro de quadra, também sofreu pressão de ex-colegas de times, como Russell Westbrook. Nada disso, porém, impediu o ala de exibia boa performance. Ele quase anotou um "double-double" ao registrar 34 pontos e nove rebotes. Contribuiu ainda com três assistências.

Durant acabou a partida como o cestinha do Warriors, melhor time da temporada até agora. Klay Thompson e Stephen Curry também se destacaram, mas foram mais discretos que o ala, com 26 pontos cada. Curry anotou também oito rebotes e nove assistências. Do lado do Thunder, Westbrook voltou a bater na trave ao tentar mais um "triple-double". Cestinha do jogo, registrou 47 pontos. Ainda pegou 11 rebotes e deu oito assistências.

Com o resultado, o Warriors chegou a sua 46ª vitória na temporada regular da NBA - segue com oito derrotas. É o líder da Conferência Oeste e o dono da melhor campanha até agora. Já o Thunder é o sétimo colocado da mesma conferência, com 31 vitórias e 24 derrotas.

Na outra conferência, o líder também fez bonito nesta rodada. Jogando em casa, o Cleveland Cavaliers derrotou o Denver Nuggets por 125 a 109, sob a liderança de LeBron James, que aos poucos vai espantando a má fase que rondou os atuais campeões em janeiro.

Em casa, LeBron anotou 27 pontos e registrou um "double-double" ao anotar 12 assistências. Pegou ainda cinco rebotes. Kyrie Irving também contribuiu com 27 pontos e anotou quatro rebotes e cinco assistências. Pela equipe do Nuggets, Nikola Jokic igualou os 27 pontos de LeBron e Irving e ainda registrou 13 rebotes.

Na liderança da Conferência Leste, o Cavaliers exibe 37 vitórias e 16 derrotas. Já o Nuggets, no lado Oeste, é apenas o oitavo colocado, com 24 triunfos e 30 derrotas.

Na Filadélfia, o Miami Heat viu ser finalizada a série de 13 vitórias consecutivas com a qual vinha surpreendendo na temporada. Fora de casa, o Heat foi batido pelo Philadelphia 76ers por 117 a 109, graças ao bom desempenho do trio formado por Nerlens Noel, Robert Covington e Dario Saric, todos com 19 pontos.

Goran Dragic anotou 30 pontos para os visitantes, mas não foi o suficiente para evitar o fim da terceira melhor série invicta da história do Heat. A equipe vinha exibindo a maior sequência de vitórias da temporada e foi responsável por resgatar o time no campeonato. Após um início ruim, o Heat já briga por vaga nos playoffs. No momento, é o 10º colocado da Conferência Leste, com 24 vitórias e 31 derrotas. Já o 76ers é o antepenúltimo da mesma tabela, com 20 triunfos e 34 derrotas.

BRASILEIROS

Como acontecera no dia anterior, a rodada deste sábado reservou um duelo direto entre brasileiros em quadra. Desta vez, Leandrinho enfrentou Nenê e levou a pior na vitória do Houston Rockets sobre o seu Phoenix Suns, por 133 a 102, fora de casa.

Apesar do revés, Leandrinho teve boa performance, com 12 pontos e três rebotes em 20 minutos em quadra. Do outro lado, Nenê anotou dois pontos, sete rebotes e uma assistência. O destaque do jogo foi James Harden e seus 40 pontos, além de seis rebotes e oito assistências.

O Rockets segue tentando se aproximar do Warriors na Conferência Oeste. Ocupa no momento a terceira colocação, com 40 triunfos e 17 derrotas. Já o Suns é o segundo pior time da temporada, na última posição do lado Oeste, com apenas 17 vitórias e 38 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 102 x 107 Los Angeles Clippers

Indiana Pacers 100 x 116 Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers 117 x 109 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 125 x 109 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 114 x 130 Golden State Warriors

Houston Rockets 133 x 102 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 112 x 80 Orlando Magic

Utah Jazz 104 x 112 Boston Celtics

Acompanhe os jogos deste domingo:

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

New York Knicks x San Antonio Spurs

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans