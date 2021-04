Em Los Angeles, Celtics vencem Lakers e embalam 5 vitórias seguidas na temporada

No duelo entre os dois maiores vencedores da NBA, com 17 títulos cada, o Boston Celtics emendou a quinta vitória seguida na temporada regular após superar o atual campeão Los Angeles Lakers por 121 a 113, na rodada de quinta-feira, mesmo jogando no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Jaylen Brown anotou 40 pontos e pegou nove rebotes para os visitantes, errando apenas três dos 20 arremessos de quadra tentados. Marcus Smart e Payton Pritchard contribuíram com 15 pontos cada.

Os Lakers assistiram a uma boa partida do armador Talen Horton-Tucker, que anotou 19 pontos. O pivô espanhol Marc Gasol fez 18 e Ben McLemore fechou a partida com 17. A boa notícia da noite ficou por conta de Anthony Davis, que não jogou as últimas 27 partidas da equipe por conta de uma torção na panturrilha e dores no tendão de Aquiles e agora está recuperado para participar de todas atividades em quadra.

O anúncio foi feito pelo treinador Frank Vogel, que avisou ainda ser preciso cuidado em seu retorno. O astro "dificilmente" jogará nos dois confrontos seguidos contra o Utah Jazz, neste sábado e na segunda-feira. No entanto, não descartou a possibilidade, pois afirmou que isso "não está fora de cogitação".

Com o quinto resultado positivo consecutivo, os Celtics chegaram a 30 triunfos em 56 jogos e colaram no Atlanta Hawks, ocupando a quinta posição da Conferência Leste. Os Lakers, com 34 vitória e agora 22 derrotas, também estão em quinto lugar, só que no Oeste.

Para permitir a aproximação dos Celtics, os Hawks foram derrotados em casa pelo Milwaukee Bucks por 120 a 109. Fora dos últimos seis jogos, o astro grego Giannis Antetokounmpo voltou a atuar pelo time do Wisconsin, que teve uma grande atuação coletiva, com sete jogadores do elenco passando de 10 ou mais pontos.

O grego era dúvida até momentos antes da partida começar. Mesmo poupado por grande parte do jogo e atuando por 25 minutos, o atual duas vezes MVP anotou 15 pontos, cinco rebotes e duas assistências. Jrue Holiday foi o líder na pontuação do time com 23. Além disso, o armador distribuiu sete assistências e pegou quatro rebotes.

Pelos Hawks, Bogdan Bogdanovic foi o principal jogador de ataque, marcando 28 pontos, seis rebotes e sete assistências. Clint Capella dominou o garrafão com seus 16 pontos e 16 rebotes e Solomon Hill foi outro com boa atuação, fazendo 18 pontos.

Com o resultado positivo, os Bucks mantêm a terceira posição da Conferência Leste, com 35 vitórias e 20 derrotas. Já os Hawks estacionam na quarta posição, com uma campanha de 30-26, agora empatados com os Celtics.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Atlanta Hawks 109 x 120 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 101 x 119 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 113 x 121 Boston Celtics

Phoenix Suns 122 x 114 Sacramento Kings

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Utah Jazz x Indiana Pacers

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Orlando Magic

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x New York Knicks