Em má fase, Lakers esperam contar com Anthony Davis de volta no final de janeiro

O Los Angeles Lakers anunciou que espera contar com o ala-pivô Anthony Davis no final deste mês de janeiro. O camisa 3 da franquia 17 vezes campeã da NBA está afastado das quadras desde a metade do mês de dezembro devido a uma lesão no joelho esquerdo e será reavaliado pelos médicos da franquia da Califórnia nesta próxima semana.

Davis participou de uma sessão de treinos sozinho na última sexta-feira, data que marcou a quarta semana após sua lesão sofrida durante o terceiro quarto na derrota para o Minnesota Timberwolves, ocorrida no dia 17 de dezembro. Na época, os Lakers divulgaram que iriam reavaliar o astro em quatro semanas, o que deverá ocorrer nessa semana de acordo com o técnico Frank Vogel, e esperam contar com o ala-pivô no final do mês, quando a equipe realizará seis partidas na costa leste entre os dias 21 e 30.

A lesão de Davis ocorreu após Jaden McDaniels cair em cima de seu joelho. O ala-pivô já acusou uma lesão após a queda e saiu de quadra na mesma hora, chegando a cair no chão sentindo muita dor e chorando. Um dia depois, os Lakers submeteram o camisa 3 a uma ressonância magnética, que revelou uma entorse no ligamento colateral medial o que lhe deixaria afastado por quatro semanas. Na época, ele não se intimidou com a lesão e disse que a situação poderia ter sido pior do que foi diagnosticado após ter perdido 36 das 72 partidas na temporada 2020-2021 por conta de diversas lesões.

"Apenas fiquei pensando comigo mesmo que esta é outra jornada para conseguir acertar minha mente e meu corpo. Então, usarei esse tempo para ficar totalmente saudável e voltar melhor do que nunca", afirmou Davis na época.

O jogador está em sua 10.ª temporada na NBA desde que foi selecionado na primeira escolha do Draft de 2012 pelo então New Orleans Hornets e está em seu terceiro ano em Los Angeles após ser envolvido em uma troca com o atual New Orleans Pelicans e o Washington Wizards, estando atualmente no seu segundo vínculo com os Lakers após assinar um contrato de cinco anos. No atual campeonato, o camisa 3 possui médias de 23,3 pontos, 9,9 rebotes, 2,9 assistências, 1,2 roubo de bola e 2 tocos em 35,4 minutos jogados em 27 partidas.