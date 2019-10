Em meio a conflito entre NBA e governo da China, Nets batem Lakers em Xangai

Em uma partida que ficou ofuscada pela controvérsia entre NBA e China, o Brooklyn Nets derrotou o Los Angeles Lakers por 114 a 111, nesta quinta-feira, em Xangai, mas viu Kyrie Irving agravar a sua fratura facial, tendo ficado apenas 66 segundos em quadra. Spencer Dinwiddie, que substituiu o armador, liderou o time com 20 pontos e Prince Taurean terminou com 18. LeBron James marcou 20 pontos pela franquia da Califónia que também contou com 18 de Rajon Rondo e 16 de Anthony Davis.

O jogo em si foi normal, ao contrário do restante da viagem à China, tanto que vários eventos promocionais da NBA no país foram cancelados como efeito do conflito entre a liga e o governo do país, iniciado após o gerente-geral do Houston Rockets, Daryl Morey, publicar uma mensagem no Twitter de apoio a manifestantes antigovernamentais em Hong Kong.

Os hinos nacionais dos EUA e da China não foram executados antes do jogo. Todos os eventos de imprensa nesta quinta-feira na Mercedes-Benz Arena, incluindo entrevistas pós-jogo das equipes e também do comissário da NBA, Adam Silver, foram cancelados.

A emissora estatal chinesa CCTV anunciou que não iria mostrar os confrontos entre Lakers e Nets nesta quinta e também o de sábado em Shenzhen. Mas os torcedores lotaram os 18 mil lugares e vibraram especialmente por LeBron, que converteu 7 de 15 arremessos de quadra e adicionou seis rebotes nos 24 minutos e meio em que atuou.

Irving entrou em quadra lesionado, mas usando uma máscara para proteger seu rosto. Só que se chocou com o braço de Rondo, deixando a quadra imediatamente. E os Nets ainda sofreram outra baixa na sequência, de Caris LeVert, que levou uma dedada no olho.

Também na Ásia, mas em Tóquio, o Houston Rockets derrotou o Toronto Raptors por 118 a 111. Russell Westbrook e James Harden marcaram 22 pontos cada, embora tenham convertido, juntos, apenas 13 de 33 arremessos de quadra. Norman Powell também fez 22, pelo time canadense.