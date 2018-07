Em meio a crise, Franca terá Jogo das Estrelas pela terceira vez

O Jogo das Estrelas do NBB 7 será realizado em Franca, no ginásio Pedro Murila Fuentes, o Pedrocão. É a terceira vez em que o evento é realizado na chamada "Capital do Basquete". Mogi das Cruzes, cujo time está fazendo excelente campanha e que registra grande presença de público, era candidata, mas foi preterida, assim como Belo Horizonte. Segundo a assessoria de imprensa da liga, a decisão foi tomada após "rigorosa análise".

Franca soma 11 títulos paulistas, 11 nacionais, seis sul-americanos de clubes, dois pan-americanos e dois vices mundiais.

A cidade vai sediar o evento no momento em que o Franca Basquete atravessa uma das piores crises de sua história, sem patrocinador principal e com três meses de salários atrasados. Lançada em novembro, uma campanha dirigida aos torcedores para reforçar as finanças da equipe não deu os resultados esperados. A meta era receber R$ 230 mil em doações e elevar o número de sócios-torcedores, de 900 para 4 mil. Nesta sexta-feira à noite, o Franca Basquete havia conseguido arrecadar pouco menos de R$ 29 mil. O número de sócios-torcedores subiu para 974.