Em melhor atuação na carreira, Harden faz 61 pontos em vitória do Rockets na NBA

James Harden segue fazendo história na NBA. Na rodada de quarta-feira da temporada regular, o ala-armador esteve com seu Houston Rockets no lendário ginásio Madison Square Garden, em Nova York, e conseguiu a sua melhor pontuação na carreira, com 61 pontos, para comandar a vitória sobre o New York Knicks por 114 a 110. Além disso, agarrou 15 rebotes e roubou cinco bolas.

Este foi o 21.º jogo consecutivo que o "Barba", apelido de Harden, anotou 30 ou mais pontos em uma partida da temporada regular da NBA. Contra o Knicks, ele já tinha obtido esse feito no primeiro tempo, quando foi para o intervalo com 32. Os 61 pontos de quarta-feira superaram os 60 que conseguiu em uma vitória sobre o Orlando Magic na temporada passada.

Outra marca obtida em Nova York foi a de igualar o astro Kobe Bryant - já aposentado, que marcou 61 pontos em um triunfo do Los Angeles Lakers, em 2009 - e se tornar o adversário com mais pontos contra o Knicks no Madison Square Garden.

O ala-armador Eric Gordon, com 20 pontos, e o pivô Kenneth Faried, com 11 pontos, oito rebotes e três tocos, também mostraram bons números pelo Rockets, que está em quinto lugar na Conferência Oeste com 27 vitórias e 20 derrotas.

Já pelo Knicks, os destaques foram os armadores Allonzo Trier (31 pontos e 10 rebotes), Tim Hardaway Jr. (21 pontos) e Emmanuel Mudiay (14 pontos), além do pivô Noah Vonleh (10 pontos e 10 rebotes). O time de Nova York é o 14.º e penúltimo colocado do Leste com 10 triunfos e agora 36 derrotas.

Em outro jogo de destaque da rodada de quarta-feira, o Indiana Pacers recebeu o Toronto Raptors, vice-líder do Leste, e conseguiu uma importante vitória por 110 a 106 para encostar na tabela de classificação. O time da casa é o terceiro com 32 vitórias e 15 derrotas, contra 36 e 14 da franquia do Canadá. O líder é o Milwaukee Bucks (34/12).

Apesar do bom resultado, a nota triste foi a lesão no joelho sofrida pelo seu principal jogador, Victor Oladipo, que pode não jogar mais nesta temporada. Uma ressonância magnética será realizada nesta quinta-feira para apurar a gravidade.

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

Indiana Pacers 110 x 106 Toronto Raptors

Boston Celtics 125 x 103 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 114 x 110 Orlando Magic

Miami Heat 99 x 111 Los Angeles Clippers

New York Knicks 110 x 114 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 122 x 120 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 101 x 121 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 107 x 118 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 94 x 98 Detroit Pistons

Utah Jazz 114 x 108 Denver Nuggets

Confira a rodada de quinta-feira na NBA:

Washington Wizards x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves