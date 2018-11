Em noite histórica, LeBron James leva Lakers à quarta vitória seguida na NBA

LeBron James viveu nesta quarta-feira mais uma noite histórica em sua carreira na NBA. Com uma atuação espetacular, o astro comandou o Los Angeles Lakers à sua quarta vitória consecutiva na temporada ao fazer 126 a 117 no Portland Trail Blazers, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, e com 44 pontos ultrapassou a lenda Wilt Chamberlain para se tornar o quinto maior cestinha da liga norte-americana de basquete.

Agora com 31.425 pontos, passando os 31.419 de Wilt Chamberlain, LeBron James fica atrás apenas de Michael Jordan (32.292), Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) e do recordista Kareem Abdul-Jabbar (38.387) - todos estes já aposentados.

Em quadra, LeBron James teve uma atuação irrepreensível ao ficar perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). Além dos 44 pontos - acertou cinco chutes de três em seis tentados -, o astro agarrou 10 rebotes e deu nove assistências. Pelo Blazers, Damian Lillard foi o melhor e também chegou aos dois dígitos em dois fundamentos: 31 pontos e 11 assistências.

Na tabela de classificação, o Lakers deu um salto do 11.º para o sétimo lugar da Conferência Oeste com oito vitórias e seis derrotas. Melhor colocado, o Blazers sofreu o seu quarto revés na temporada e é o segundo da mesma conferência com 10 triunfos, só atrás do Golden State Warriors.

OUTROS JOGOS

No Leste, o líder Toronto Raptors perdeu a segunda seguida ao cair para o Detroit Pistons por 106 a 104, no Canadá. Foi a volta do técnico Dwane Casey, do time de Michigan, a Toronto, onde trabalhou por sete temporadas e, inclusive, ganhou um prêmio de treinador da temporada.

Com o triunfo, o Pistons se mantém na sexta colocação com sete vitórias e seis derrotas. Já o Raptors, mesmo com o revés, continuam em primeiro, agora com 12 vitórias e três derrotas.

Pelo lado vencedor, o grande destaque foi Blake Griffin. O ala-pivô marcou 30 pontos, pegou 12 rebotes, roubou três bolas e ainda deu dois tocos. No Raptors, o melhor foi Kawhi Leonard com 26 pontos, nove rebotes e três roubos.

Quem atropelou nesta quarta-feira foi o Dallas Mavericks. Em casa, no Texas, bateu o Utah Jazz por 118 a 68, aplicando a segunda pior derrota da história da franquia de Salt Lake City. Os destaques foram Harrison Barnes e J.J. Barea com 19 e 14 pontos, respectivamente. No outro lado, Ricky Rubio terminou como o cestinha com 11 pontos.

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

Orlando Magic 111 x 106 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 119 x 95 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 111 x 82 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 107 x 120 Miami Heat

Toronto Raptors 104 x 106 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 113 x 116 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 107 x 100 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 128 x 103 New York Knicks

Dallas Mavericks 118 x 68 Utah Jazz

Phoenix Suns 116 x 96 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 126 x 117 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de quinta-feira na NBA:

Houston Rockets x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs