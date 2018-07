Em noite histórica na NBA, Westbrook faz 'triplo duplo' com 51 pontos

A NBA viveu uma noite histórica na primeira rodada de sexta-feira da temporada, repleta de bons jogos. Em casa, o Oklahoma City Thunder venceu o Pheonix Suns por 113 a 110, após uma prorrogação, com um incrível 'triplo duplo' de Russel Westbrook. Levando a equipe nas costas depois da saída de Kevin Durant, ele anotou 51 pontos, pegou 13 rebotes e deu 10 assistências.

Desde Kareem Abdul-Jabbar, em 1975, ninguém conseguia um triplo duplo com mais de 50 pontos. Bom para o Thunder, que alcançou sua segunda vitória na temporada e se coloca como um dos favoritos no Oeste.

Outros dois favoritos se encontraram em New Orleans, onde o jogo também teve uma prorrogação. Lá, quem se deu melhor foi o Golden State Warriors, vencendo o New Orleans Pelicans por 122 a 114 e alcançando a primeira vitória na temporada, após derrota para o San Antonio Spurs na primeira rodada.

Pelo Warriors, atual vice-campeão da NBA, as três estrelas da franquia tiveram boa atuação. Kevin Durant anotou 30 pontos, Klay Thompson fez 28 e Stephen Curry marcou 23. Anderson Varejão não foi utilizado, assim como Leandrinho, agora no Suns.

Mas o grande nome da partida estava no Pelicans. Anthony Davis, recuperado de uma contusão que o tirou da reta final da temporada passada e dos Jogos Olímpicos do Rio, anotou 45 pontos, além de pegar 17 rebotes. Como ele havia feito 50 pontos na estreia, chegou a 95 nas duas primeiras rodadas. Na história, só Wilt Chamberlain saiu-se melhor, com 106 pontos na temporada que começou em 1962.

Em Toronto, o Raptors recebeu o Cleveland Cavaliers, atual campeão, que foi um visitante ingrato, vencendo por 94 a 91. LeBron James fez 21 pontos, mas o destaque da partida pelo Cavaliers foi Kyrie Irving, com 26. Pelo Toronto, nem Lucas Bebê nem Bruno Caboclo foram utilizados.

No clássico do Texas, deu Houston Rockets, que venceu o Dallas Mavericks por 106 a 98 na casa do rival. James Harden anotou 26 pontos e Trevor Ariza outros 27. O brasileiro Nenê teve 19 minutos em quadra e fez oito pontos, todos de lance livre - ainda desperdiçou quatro arremessos.

Já em Salt Lake City o Utah Jazz bateu o Los Angeles Lakers por 96 a 89. Marcelinho Huertas entrou por 15 minutos e comandou o Lakers no seu melhor momento. Com ele em quadra, o time fez 13 pontos a mais do que sofreu. O brasileiro mesmo anotou quatro. Raulzinho não jogou.

CONFIRA OS RESULTADOS DE SEXTA-FEIRA NA NBA

Toronto Raptors 91 x 94 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 103 x 94 Indiana Pacers

Detroit Pistons 108 x 82 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 113 x 110 Phoenix Suns

Miami Heat 91 x 97 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 98 x 106 Houston Rockets

Utah Jazz 96 x 89 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 114 x 122 Golden State Warriors

