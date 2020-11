Em nova iniciativa, CBB oferece curso gratuito de gestão financeira aos atletas

Preocupada com o pós-carreira, a Confederação Brasileira de Basketball fechou parceria com a Liberta Global, empresa americana de educação financeira, e vai oferecer um curso gratuito de gestão para atletas (adulto ou das categorias de base), treinadores e outros profissionais da modalidade. É mais uma iniciativa com o selo do CBB Cuida.

Serão vídeoaulas de até 30 minutos por quatro semanas consecutivas, começando no dia 26 de novembro, que vão abordar diversos tópicos de uma forma customizada e que possa permitir aos atletas conhecimento básico para tomarem decisões próprias de forma mais segura, permitindo que entendam os riscos e evitem armadilhas que muitos caem por falta de conhecimento. As inscrições serão feitas pelo site www.cbb.com.br/cbb-cuida.

"Queremos que os jogadores aprendam o básico para preservarem seu dinheiro. Queremos ensinar métricas e objetivos de controle financeiro, principalmente a importância no controle de gastos. Queremos explicar também um pouco sobre os fundamentos da economia e os seus ciclos, e como esse ensinamento pode ser utilizado a seu favor", explicou Eraldo De Paola, sócio da Liberta Global, empresa fundada em 2015 com o objetivo de educar o público brasileiro sobre os mercados globais e não apenas domésticos.

Durante o período de duração do curso, os atletas e demais profissionais de basquete terão espaço para tirar dúvidas e conversar com os profissionais da Liberta Global sobre os diversos problemas que eles enfrentam.

Presidente da CBB, Guy Peixoto, que é um empresário bem-sucedido, reforça a importância do atleta se preparar para o pós-carreira. "Não existe no Brasil uma cultura de educação financeira. Ainda mais no esporte. Essa é uma lacuna que, através do CBB Cuida queremos ajudar. Os atletas precisam entender que a carreira é curta e que é preciso pensar desde já na sua aposentadoria. De forma gratuita, vamos ajudá-los com vídeoaulas em parceria com uma empresa importante como a Liberta Global. Espero que os atletas possam aproveitar essa oportunidade única", afirmou.

A ex-jogadora Magic Paula aprova a iniciativa da CBB. Apesar de ter planejado o seu pós-carreira, a campeã do mundo e medalhista de prata olímpica pela seleção brasileira admite que seria muito mais fácil se tivesse oportunidade de aprender um pouco mais sobre gestão financeira. "Serão aulas para te orientar como você investir seu dinheiro, cuidar da sua saúde financeira. Como ter um pós-carreira melhor. Na minha época como jogadora sempre me preocupei com esse momento. O que investir, como investir o meu dinheiro, para ter uma vida digna no pós-carreira. Eu nunca tive essa oportunidade de ninguém me ensinando. Essa transição, que é a aposentadoria, é muito difícil", afirmou.

Armador do Hereda San Pablo Burgos, da Espanha, Vitor Benite destaca a iniciativa da CBB em oferecer aos jogadores um curso gratuito sobre um tema tão importante. "Geralmente, a gente começa a ganhar dinheiro muito jovem. E é difícil o jovem ter essa mentalidade, fazer um planejamento futuro com 19, 21 anos. Como a carreira é muito curta e rápida, quem não faz esse planejamento, no fim acaba tendo uma preocupação muito maior e até alguns problemas financeiros. Quanto mais a gente aprende sobre isso, melhor para o futuro", afirmou o jogador de 30 anos. "Onde pode guardar, gastar. Onde aplicar o seu dinheiro. Como funcionam os investimentos, impostos, inflação. Termos difíceis para as pessoas se tornam mais simples e facilita fora das quadras, trazendo tranquilidade para dentro da quadra também", completou.