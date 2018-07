Em prévia da estreia, Mavericks bate Hawks na pré-temporada da NBA

Em uma prévia da estreia na temporada regular da NBA, Dallas Mavericks e Atlanta Hawks entraram em quadra na noite desta quinta-feira, nesta reta final da pré-temporada. E o Mavericks, que vem empolgando a torcida nas últimas semanas, voltou a vencer, por 108 a 94, na casa do adversário.

Foi a quarta vitória do Mavericks em cinco jogos nesta pré-temporada. Por outro lado, o Hawks sofreu o terceiro revés em cinco duelos. O confronto, porém, não deve servir de referência para o jogo que as duas equipes farão na estreia da temporada, na quarta-feira que vem, porque os dois treinadores fizeram muitos testes nos dois times.

Gian Clavell liderou os visitantes, com 19 pontos (sendo cinco arremessos de três pontos), cinco rebotes e cinco assistências. Maxi Kleber contribuiu com 16. Ao todo, doze jogadores do Mavericks estiveram em quadra.

Do lado do Hawks, Kent Bazemore foi o cestinha da partida, com 20 pontos. Ele registrou ainda seis rebotes e cinco assistências. Taurean Prince e Dewayne Dedmon também se destacaram. O primeiro anotou 11 pontos e o segundo, dez rebotes.

Com este jogo, o Hawks encerrou sua participação na pré-temporada da NBA. Já o Mavericks ainda enfrentará o Charlotte Hornets na noite desta sexta-feira.

Ainda nesta quinta, o Los Angeles Clippers derrotou o Sacramento Kings por 104 a 87. Maior destaque do Clippers, Blake Griffin anotou 18 pontos e quatro assistências em 25 minutos em quadra. O Kings teve Zach Randolph como referência em quadra, com seus 14 pontos e quatro rebotes. Garrett Temple contribuiu com 13 pontos, três rebotes e três assistências.

A temporada regular da NBA terá início na próxima terça-feira, dia 17. Dois jogos serão disputados neste dia: Cleveland Cavaliers x Boston Celtics e Golden State Warriors x Houston Rockets.