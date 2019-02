Em recorde, Westbrook obtém 10º 'triple-double' seguido em triunfo do Thunder

Russell Westbrook fez história na rodada de segunda-feira da NBA. O astro estabeleceu um recorde na liga ao registrar o seu décimo "triple-double" consecutivo e contou com o auxílio de Paul George, autor de 47 pontos, para levar o Oklahoma City Thunder a derrotar o Portland Trail Blazers por 120 a 111, em casa.

Westbrook estava empatado com Wilt Chamberlain, que conseguiu nove "triple-doubles" seguidos em 1968, e o superou ao fechar o jogo com 21 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, estabelecendo o seu recorde a 3min52 do fim do último quarto, quando deu passe para uma cesta de três de George. Foi o seu 23º "triple-double" na temporada e o 127º de sua carreira.

George ainda teve 12 rebotes e dez assistências para assegurar o seu terceiro "triple-double". O novato Deonte Burton acrescentou 18 pontos e Raymond Felton marcou 15 pelo Thunder, o terceiro colocado da Conferência Oeste, com 37 triunfos em 56 jogos. Damian Lillard marcou 31 pontos e Jake Layman acrescentou 17 para o Blazers, que está logo atrás na classificação, com 33 vitórias em 58 duelos.

Quem também brilhou na rodada de segunda-feira foi James Harden, que pelo 30º duelo consecutivo marcou ao menos 30 pontos. Dessa vez, foram 31 pontos do astro, mesmo com uma lesão no ombro esquerdo, decisivos para conduzir o Houston Rockets ao triunfo por 120 a 104 sobre o Dallas Mavericks, em casa.

Harden ainda acumulou oito rebote e sete assistências, apesar de ter demorado a engrenar, tanto que converteu apenas um dos seus sete primeiros arremessos de quadra - terminou o duelo com êxito em 9 de 23 tentativas. Ele agora está a apenas um jogo de igualar a segunda maior sequência de jogos com 30 pontos na história da NBA, que é de Chamberlain, também o detentor do recorde máximo, com 65 partidas seguidas.

Luka Doncic somou 21 pontos, dez rebotes e oito assistências pelo Mavericks, que perdeu pela primeira vez nesta temporada para o Houston depois de vencer os dois primeiros duelos.

Chris Paul acrescentou 17 pontos com 11 assistências e Gerald Green marcou 19 pontos, com cinco cestas de três pontos, para ajudar o Rockets a conquistar sua quarta vitória em cinco jogos. O Houston é o quinto colocado do Oeste, com 33 vitórias em 56 partidas. Já o Mavericks está em décimo lugar, com 26 triunfos no mesmo número de duelos.

Com uma cesta de Kahwi Leonard a 4s2 do fim, o Toronto Raptors derrotou o Brooklyn Nets por 127 a 125, em casa. Ele marcou 30 pontos, Serge Ibaka somou 18 pontos e 12 rebotes e Pascal Siakam marcou 17 pelo Raptors, que venceu oito duelos consecutivos como mandante contra o Nets.

Em sua estreia em casa, Marc Gasol marcou 16 pontos, sendo 11 no quarto período pelo vice-líder da Conferência Leste, com 42 triunfos em 58 jogos. D'Angelo Russell anotou 28 pontos e teve 15 assistências pelo Nets. Joe Harris fez 24 pontos pela equipe do Brooklyn, que perdeu pela quinta vez em seis jogos. O time é o sexto colocado do Leste, com 29 vitórias em 58 duelos.

Logo à frente do Raptors, o Milwaukee Bucks chegou aos 42 triunfos em 56 partidas ao derrotar o Chicago Bulls por 112 a 99, fora de casa, com 29 pontos e 17 rebotes de Giannis Antetokounmpo. Eric Bledsoe acrescentou 19 pontos no triunfo sobre o terceiro pior time do Leste.

Em um recorde negativo para a franquia, o New York Knicks sofreu a 17ª derrota seguida ao perder para o Cleveland Cavaliers por 107 a 104, fora de casa.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 107 x 104 New York Knicks

Detroit Pistons 121 x 112 Washington Wizards

Indiana Pacers 99 x 90 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 127 x 125 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 99 x 112 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 120 x 104 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 130 x 120 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 120 x 111 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 103 x 87 Miami Heat

