Em recuperação, Isaiah Thomas jogará em time do Cavaliers na G-League

O armador Isaiah Thomas deu mais um passo importante para o retorno às quadras nesta quinta-feira. O Cleveland Cavaliers anunciou que o jogador foi enviado para o Canton Charge, equipe da franquia de Ohio na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. A ideia é que ele recupere o ritmo de jogo antes de estrear pelo time de LeBron James.

Thomas ainda não jogou pelo Cavaliers, após ser envolvido na principal transação da pré-temporada da NBA, quando deixou o Boston Celtics, que ficou com Kyrie Irving. A troca inclusive quase foi cancelada pelo diagnóstico de uma lesão no quadril do armador, que vem realizando tratamento desde então.

No Canton Charge, Thomas terá mais tempo para treinar e deverá recuperar o ritmo de jogo em algumas partidas da G-League. O próprio armador declarou recentemente que quer ser "especial" quando voltar a atuar, e não "apenas mais um corpo" em quadra.

Apesar deste passo importante na recuperação, ainda não está certa a data do retorno de Isaiah Thomas às quadras da NBA. O jogador é uma das principais apostas do Cavaliers para fazer frente ao Golden State Warriors e lutar pelo título da liga. Atualmente, o time de Ohio é terceiro colocado da Conferência Leste, com 23 vitórias em 32 partidas.