Em reedição de finais, Warriors derrota Cavaliers fora de casa na NBA

Era a reedição do duelo que movimentou as finais dos últimos anos na NBA. Mas somente no papel. Na prática, o Golden State Warriors mostrou a força que manteve entre a temporada passada e esta para vencer o desfigurado Cleveland Cavaliers pelo placar de 129 a 105, fora de casa, na noite desta quarta-feira.

Praticamente com a mesma equipe que foi campeã no campeonato passado, o Warriors encontrou pouca resistência num rival sem LeBron James. Foi o primeiro duelo entre as duas equipes após a final da última temporada. E, novamente, Stephen Curry fez a diferença.

Foi o cestinha da partida, com 42 pontos, sendo nove cestas de três pontos. Ele ainda contribuiu com nove rebotes e sete assistências, o suficiente para acabar com qualquer dúvida sobre a sua recuperação física, após desfalcar a equipe nas últimas semanas - foram 11 jogos fora. No último quarto, ele chegou a marcar nove pontos em menos de um minuto.

Kevin Durant, outra estrela do time, marcou 25 pontos e registrou um "double-double" ao anotar dez rebotes. Foram ainda nove assistências. Pelo Cavaliers, Tristan Thompson, um dos poucos remanescentes da forte equipe da temporada passada, obteve um "double-double" de 19 rebotes e 14 pontos. E o novato Collin Sexton registrou 20 pontos.

Tentando emplacar uma boa sequência após tropeços, o Warriors segue na quarta colocação da Conferência Oeste, com 17 vitórias e nove derrotas. Já o Cavaliers vive situação oposta. É o antepenúltimo colocado do Leste, com apenas cinco triunfos e 19 derrotas.

À frente dos atuais bicampeões da NBA estão o líder Denver Nuggets, o Oklahoma City Thunder e o Los Angeles Clippers. Somente o Clippers não venceu nesta quarta. Fora de casa, o Nuggets bateu o Orlando Magic por 124 a 118. Com grande atuação de Jamal Murray, com 31 pontos, os visitantes venceram na prorrogação.

Foi o sétimo triunfo seguido do líder do Oeste, que ostenta agora 17 triunfos e sete derrotas. Trata-se de campanha ligeiramente superior a do Thunder, que chegou à 16ª vitória - tem o mesmo número de revezes - ao vencer o Brooklyn Nets, fora de casa, pelo apertado placar de 114 a 112.

Paul George foi o nome do jogo. Foram 47 pontos, sendo 25 deles somente no último quarto, o que o tornou o responsável direto por buscar uma desvantagem de 23 pontos no placar. Ele ainda fez a cesta de três pontos que acabou decidindo a partida. O jogador ficou a apenas um ponto do seu recorde pessoal na NBA. Já o Clippers, terceiro colocado do Oeste, caiu diante do Memphis Grizzlies por 96 a 86, em casa. Tem agora 16 vitórias e oito derrotas.

Longe do Cavaliers, LeBron James comandou nesta quarta o triunfo do Los Angeles Lakers sobre o San Antonio Spurs por 121 a 113, diante de sua torcida. O astro foi o grande destaque da partida ao anotar 42 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Kyle Kuzma contribuiu com 22 pontos e nove rebotes. Pelo Spurs, o destaque foi DeMar DeRozan, com 32 pontos. Rudy Gay obteve sua melhor performance da temporada, com 31.

O resultado deixou o Lakers na quinta colocação do Oeste, com 15 triunfos e nove derrotas. Já o Spurs segue em situação difícil, na penúltima posição da tabela, com 11 vitórias e 14 derrotas, exibindo uma das piores campanhas da competição até agora.

Pela Conferência Leste, o líder Toronto Raptors venceu mais uma ao superar o Philadelphia 76ers por 113 a 102, fora de casa. A equipe soma agora 21 triunfos e cinco derrotas, com a melhor campanha da temporada regular até agora. Os destaques dos visitantes foram Kawhi Leonard, com 36 pontos, e Jonas Valanciunas, com 26, sendo 18 deles somente no último quarto.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Orlando Magic 118 x 124 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 105 x 129 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 112 x 114 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 117 x 131 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 86 x 96 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 92 x 115 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 104 x 121 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 106 x 132 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 102 x 113 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 121 x 113 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Boston Celtics x New York Knicks

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns

Utah Jazz x Houston Rockets