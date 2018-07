Em reedição de final de conferência, Warriors busca virada fora de casa e bate Spurs

Em uma reedição na final da Conferência Oeste da temporada passada da NBA, o Golden State Warriors venceu o San Antonio Spurs por 112 a 92, fora de casa, em um dos dois jogos da rodada desta quinta-feira à noite pela liga de basquete dos Estados Unidos.

Atual campeão da NBA, o time de Oakland já havia levado a melhor sobre a equipe texana na decisão da edição anterior da competição. E desta vez foi buscar uma grande virada em um confronto no qual chegou a estar perdendo por 19 pontos para conquistar o seu sexto triunfo em nove partidas neste início de temporada regular.

Sem exibir o basquete dominante da campanha da edição 2016/2017 da NBA, o Warriors assim se garantiu na terceira posição da Conferência Oeste, enquanto o Spurs está logo abaixo da zona de classificação aos playoffs, em nono lugar, agora com quatro derrotas e quatro vitórias.

Para voltar a superar o Spurs, o Warriors foi impulsionado principalmente pelas atuações de seu quarteto de astros, que ao total somou 84 pontos. O cestinha da equipe e do jogo foi Klay Thompson, com 27 pontos, enquanto Kevin Durant veio logo atrás, com 24. Stephen Curry, mesmo atrapalhado por uma torção no tornozelo, contabilizou 21. E o time ainda contou com Draymond Green marcando 16.

Pelo lado do Spurs, LaMarcus Aldridge foi o maior destaque ao fazer um "double-double" de 24 pontos e dez rebotes, sendo que ainda ajudou a sua equipe com duas roubadas de bola e mais dois tocos. Porém, a sua boa atuação não foi suficiente para impedir a forte reação da equipe visitante.

VITÓRIA COM CESTA NO FIM

No outro confronto realizado na noite desta quinta-feira, o Portland Trail Blazers derrotou o Los Angeles Lakers por 113 a 110, em casa, e se garantiu na oitava posição da Conferência Oeste, fechando a zona de classificação aos playoffs, agora com cinco triunfos em nove partidas disputadas. Já a tradicional equipe da Califórnia amargou a sua quinta derrota em oito jogos e ocupa a 13ª posição desta conferência.

E para o Lakers a derrota foi doída principalmente pelo fato de que o time do Oregon conquistou a sua vitória graças a uma cesta de três pontos de Damian Lillard a menos de um segundo para o fim da partida. E o arremesso certeiro acabou coroando em grande estilo a boa atuação de Lillard, cestinha do confronto, com 32 pontos.

A equipe anfitriã ainda contou com Josuf Norkic e C.J. McCollum marcando 28 e 22 pontos, respectivamente, enquanto Brook Lopez foi o cestinha do Lakers, com 27. O time californiano ainda amargou a saída forçada de quadra de Larry Nance Jr. no terceiro quarto do duelo após o mesmo sofrer uma fratura em um dos dedos da mão esquerda.

Para completar, a equipe californiana ainda teve o badalado calouro Lonzo Ball em uma noite infeliz, na qual não conseguiu marcar nenhum ponto nos 28 minutos em que esteve em quadra.

