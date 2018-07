Em reedição de final, Miami Heat vence Thunder com recorde de LeBron

MIAMI - No jogo que marcou o reencontro entre os dois finalistas da edição passada da NBA, o atual campeão Miami Heat venceu o Oklahoma City Thunder por 103 a 97, na noite da última terça-feira, em casa, empurrado por mais uma bela atuação de LeBron James. Em plena rodada especial de Natal da liga de basquete dos Estados Unidos, o astro marcou 29 pontos e se tornou o primeiro jogador a conseguir contabilizar ao menos 20 pontos em todas as primeiras 25 partidas de uma temporada da competição.

Desta forma, LeBron quebrou o recorde de Karl Malone, que na temporada 1989/1990 da NBA somou ao menos 20 pontos em 24 confrontos seguidos vestindo a camisa do Utah Jazz. LeBron já havia igualado o feito do integrante do Dream Team dos Estados Unidos na Olimpíada de 1992, em Barcelona, na vitória por 105 a 89 sobre o Jazz, no último sábado, e agora consagrou de vez a sua incrível regularidade como principal cestinha do Heat nesta edição da NBA.

Com mais uma boa atuação, na qual ainda contabilizou nove assistências e oito rebotes, LeBron liderou a franquia da Flórida na vitória que ainda teve como outros principais destaques Dwyane Wade, com 21 pontos e 5 rebotes, Mario Chalmers, com 20 pontos, e Chris Bosh, com 16.

Pelo Thunder, Kevin Durant brilhou como cestinha do confronto, com 33 pontos, enquanto Russell Westbrook também esteve bem ao anotar um "double-double", assegurado com 21 pontos e 11 rebotes. Serge Ibaka e Kevin Martin, com 15 pontos cada um, tiveram atuações regulares pelo time de Oklahoma.

A vitória sobre o Thunder foi importante para o Heat também pelo fato de que a equipe abriu vantagem na liderança da Conferência Leste da NBA sobre o vice-líder New York Knicks, que nesta rodada de Natal foi derrotado pelo Los Angeles Lakers, por 100 a 94, fora de casa.

O triunfo foi uma prova de força da equipe de Kobe Bryant, que acumulou a quinta vitória seguida. Kobe, por sinal, foi um dos cestinhas da partida ao lado de Carmelo Anthony, do Knicks, com 34 pontos cada um. O time de Los Angeles ainda contou com bela atuação de Dwight Howard e Steve Nash, ambos alcançando "double-double", sendo que o primeiro fez 14 pontos e apanhou 12 rebotes, enquanto o segundo somou 16 pontos e deu 11 assistências.

Já pelos Knicks, o único a jogar de forma mais expressiva, ao lado de Anthony, foi J.R. Smith, com 25 pontos, enquanto Tyson Chandler e Raymond Felton estiveram apagados no ataque, respectivamente com seis e dez pontos.

Em outro duelo da rodada de Natal da NBA, o Houston Rockets ignorou o fato de o Chicago Bulls estar jogando em casa ao bater o rival com facilidade, por 120 a 97, impulsionado por uma jornada inspirada do pivô turco Omer Asik, autor de 20 pontos e 18 rebotes, e do armador Jeremy Lin, com 20 pontos e 11 assistências. O cestinha da equipe no duelo, porém, foi James Harden, com 26 pontos. A boa atuação coletiva dos Rockets ofuscou Nate Robinson, cestinha da partida pelos Bulls, com 27 pontos.

Já no confronto que fechou a noite de Natal da NBA, o Los Angeles Clippers venceu o Denver Nuggets por 112 a 100, em casa, e acumulou a sua 14.ª vitória seguida, recorde da franquia. O destaque do duelo foi Jamal Crawford, que saiu da reserva para marcar 22 pontos e terminar a partida como cestinha.

Confira os resultados da rodada de terça-feira na NBA:

Brooklyn Nets 76 x 93 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 100 x 94 New York Knicks

Miami Heat 103 x 97 Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls 97 x 120 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 112 x 100 Denver Nuggets

Confira os jogos desta quarta-feira:

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Charlotte Bobcats x Miami Heat

Orlando Magic x New Orleans Hornets

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Golden State Warriors

Phoenix Suns x New York Knicks

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings