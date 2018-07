Em reencontro após briga, Celtics bate Nets na NBA

NOVA YORK - Há pouco menos de um mês, no dia 28 de novembro, o Brooklyn Nets vencia o Boston Celtics fora de casa, por 95 a 83, em um confronto que ficou marcado pela briga entre jogadores das duas equipes, que culminou na expulsão de Rajon Rondo, do Celtics, Kris Humphries e Gerald Wallace, do Nets. Nesta terça, na rodada especial de Natal da NBA, o time de Boston deu o troco e, na casa do adversário, fez 93 a 76.

O clima natalino passou longe da quadra e o jogo foi novamente nervoso. Gerald Wallace foi outra vez um dos protagonistas do confronto, se envolvendo em duas confusões ao longo da partida: a primeira com Kevin Garnett e a segunda com Jared Sullinger. Apesar dos desentendimentos, o jogo foi dominado quase o tempo todo pelo Celtics, que conseguiu a tranquila vitória.

Se terminou expulso na partida anterior, Rajon Rondo focou em jogar basquete desta vez e acabou como cestinha da partida, com 19 pontos. Ele ainda teve a contribuição de Sullinger, com 16 pontos, e Jeff Green, com 15, para levar o Celtics à vitória. Pelo lado do Nets, Gerald Wallace e Brook Lopez terminaram como maiores pontuadores, com 15 pontos cada.

Foi a 14.ª vitória do Boston Celtics no campeonato, em 27 partidas disputadas, mesmo retrospecto do Brooklyn Nets. Se a temporada regular acabasse hoje, as equipes estariam empatadas na sétima colocação da Conferência Leste, garantindo vaga nos playoffs.