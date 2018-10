Em reencontro com Warriors, LeBron ajuda Lakers a vencer o rival na pré-temporada

Ainda é pré-temporada, mas a torcida do Los Angeles Lakers não esconde o entusiasmo com a chegada de LeBron James ao time. Em confronto encerrado na madrugada desta quinta-feira, o astro foi titular na vitória da sua nova equipe sobre o atual bicampeão da NBA, Golden State Warriors, por 123 a 113, em San Jose, na Califórnia, e aumentou ainda mais a empolgação com sua contratação.

Mesmo atuando por apenas 17 minutos, o melhor jogador da liga de basquete dos Estados Unidos em quatro oportunidades terminou a partida com 15 pontos, dez rebotes e cinco assistências. Ele não encarava o time de Oakland desde quando defendeu o Cleveland Cavaliers nas finais da edição passada da NBA.

O cestinha do jogo foi Brandom Ingram, que deixou a quadra com 26 pontos. Outro fato importante do confronto foi a estreia de Lonzo Ball. O armador está recuperado das dores no joelho que o atrapalharam na reta final da última temporada e terminou o duelo com sete pontos. Kyle Kuzma, com 22, e Kentavious Caldwell-Pope, com 20, foram outros destaques da equipe vencedora.

Pelo lado do Golden State, o destaque ficou para o trio de estrelas Stephen Curry, com 23 pontos, Klay Thompson (20) e Kevin Durant (18), que juntos contabilizaram 61 pontos. A equipe do técnico Steve Kerr ainda não pode contar com DeMarcus Cousins. Grande contratação da temporada, o pivô ainda se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles e tem retorno previsto às quartas apenas para o começo de 2019.

A rodada ainda contou com outros sete jogos. Vale destacar a atuação de 32 pontos e nove assistências de John Wall na vitória do Washington Wizards contra o Detroit Pistons por 102 a 97. Quem também fez sua estreia em casa foi Kawhi Leonard. Trocado pelo San Antonio Spurs com o Toronto Raptors, o ala foi saudado pela torcida canadense e ouviu até gritos de 'MVP' (jogador mais valioso da NBA). Leonard terminou o jogo contra o Brooklyn Nets com 11 pontos e sua equipe venceu por 118 a 91.

As equipes da NBA encerrarão os jogos de pré-temporada nesta sexta-feira. A temporada regular da principal liga de basquete do mundo começa na próxima terça. A rodada inaugural terá dois jogos: Philadelphia 76ers x Boston Celtics e Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors.