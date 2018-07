Em retorno de Varejão, Cleveland Cavaliers perde para o Toronto Raptors

CLEVELAND - No retorno de Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers manteve o rendimento da temporada passada e foi derrotado em sua estreia da edição 2011/2012 da NBA. Jogando em casa, a equipe caiu diante do Toronto Raptors, de Leandrinho, pelo placar de 104 a 96, na noite de segunda-feira.

De volta ao time titular, após se recuperar de cirurgia, Varejão não fez feio diante da torcida. Ele registrou um double double, com 14 pontos e 10 rebotes, em 32 minutos em quadra. Sem jogar desde o início de janeiro, Varejão só havia participado de duas partidas, durante a pré-temporada, neste ano.

Mas a boa atuação do brasileiro não foi suficiente para garantir a vitória do Cleveland. Com uma equipe mais equilibrada, o Toronto distribuiu os pontos entre Demar DeRozan e Jose Calderón, responsáveis por 15 pontos cada, e se impôs fora de casa. Leandrinho, que estava no Flamengo, começou o jogo no banco de reservas, mas deixou sua marca ao registrar 14 pontos e quatro assistências.

O brasileiro Nenê também venceu em sua estreia na temporada. Com um desempenho discreto, de oito pontos e sete rebotes, ele contribuiu para a vitória do Denver Nuggets sobre o Dallas Mavericks por 115 a 93, fora de casa. Foi a segunda derrota seguida dos atuais campeões da NBA. Líder do Dallas, Dirk Nowitzki marcou 20 pontos e não entrou em quadra no último quarto do jogo.

Assim como Leandrinho e Nenê, Tiago Splitter comemorou a vitória na estreia. Ele começou o duelo com o Memphis Grizzlies na reserva, mas mesmo sem se destacar ficou em quadra durante 32 minutos e contribuiu com a vitória do San Antonio Spurs por 95 a 82. O maior pontuador do San Antonio, e do jogo, foi Manu Ginobili, autor de 24 pontos.

Ainda na noite de segunda, o Los Angeles Lakers perdeu a segunda seguida, ao cair diante do Sacramento Kings por 100 a 91, fora de casa. O Chicago Bulls também foi derrotado, pelo Golden State Warriors por 99 a 91, após vencer na estreia.

Confira os resultados da noite de segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 96 x 104 Toronto Raptors

Indiana Pacers 91 x 79 Detroit Pistons

Orlando Magic 104 x 95 Houston Rockets

Washington Wizards 84 x 90 New Jersey Nets

Charlotte Bobcats 96 x 95 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 100 x 104 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 93 x 115 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 95 x 82 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 84 x 85 New Orleans Hornets

Portland Trail Blazers 107 x 103 Philadelphia Sixers

Sacramento Kings 100 x 91 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 99 x 91 Chicago Bulls

Jogos desta terça-feira:

New Jersey Nets x Atlanta Hawks

Miami Heat x Boston Celtics

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Utah Jazz