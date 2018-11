Em retorno, Harden brilha e comanda vitória do Rockets sobre o Bulls

Em seu retorno ao Houston Rockets, James Harden voltou a brilhar na NBA na noite deste sábado. Recuperado de lesão, o MVP da temporada passada comandou o time na vitória sobre o Chicago Bulls por 96 a 88, fora de casa, e ajudou o Rockets a iniciar uma lenta recuperação neste começo de campeonato.

Harden havia desfalcado o Rockets nas últimas três partidas em razão de contusão no tendão da perna esquerda. E, em seu retorno ao time, anotou 25 pontos, sete assistências e quatro roubadas de bola. Sua grande atuação foi decisiva principalmente no terceiro quarto, quando anotou 11 pontos, sendo dois arremessos seguidos de três pontos, fazendo os visitantes abrirem boa vantagem no placar.

O MVP teve a companhia de Carmelo Anthony, responsável por 17 pontos e sete rebotes, e James Ennis III, autor de 15 pontos - o brasileiro Nenê não entrou em quadra. Com a boa performance do trio, o Rockets faturou a segunda vitória seguida no campeonato, algo inédito ainda na temporada. O time vinha de quatro derrotas consecutivas. Agora soma três triunfos (e cinco revezes) e ainda está na antepenúltima colocação da Conferência Oeste.

Pelo Bulls, Zach LaVine foi o destaque, com 21 pontos, quatro rebotes e o mesmo número de assistências. E Jabari Parker contribuiu com 15. Com o resultado, a equipe de Chicago ocupa a mesma posição do Rockets, mas na Conferência Leste, com duas vitórias e oito derrotas.

Pela mesma rodada, o Los Angeles Lakers venceu mais uma ao superar o Portland Trail Blazers por 114 a 110, fora de casa. LeBron James comandou os visitantes ao registrar 28 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Rajon Rondo saiu do banco de reservas para anotar um "double-double" de 17 pontos, dez rebotes e seis assistências.

O Trail Blazers sofreu a derrota apesar da grande atuação da dupla Damian Lillard e CJ McCollum. Cada um anotou 30 pontos. Mas não foi o suficiente para os anfitriões se recuperarem de uma diferença de 20 pontos no último quarto.

Aos poucos, o Lakers vai reagindo na tabela do Oeste. Com quatro vitórias e cinco derrotas, o time de LeBron é o 11º colocado. Já a equipe de Portland é o quinto colocado na mesma classificação, com seis triunfos e três derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Philadelphia 76ers 109 x 99 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 126 x 94 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 102 x 101 Boston Celtics

Atlanta Hawks 123 x 118 Miami Heat

Chicago Bulls 88 x 96 Houston Rockets

San Antonio Spurs 109 x 95 New Orleans Hornets

Denver Nuggets 103 x 88 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 110 x 114 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos de domingo:

Milwaukee Bucks x Sacramento Kings

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x New York Knicks

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors