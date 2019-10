Em Tóquio, Raptors vencem Rockets na estreia de Westbrook pela pré-temporada

Atual campeão da NBA, o Toronto Raptors superou o Houston Rockets por 134 a 129, nesta terça-feira, em amistoso disputado na Saitama Super Arena, o palco do basquete nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, naquele que foi o primeiro jogo entre equipes da liga norte-americana de basquete no Japão desde 2003.

Pascal Siakam brilhou pelos Raptors com 24 pontos e 11 rebotes. Mas o time canadense sofreu com a ótima atuação de James Harden, que converteu 11 de 14 arremessos de quadra, incluindo os seus seis primeiros. E terminou os 27 minutos em que ficou na quadra com 34 pontos.

Seus pontos finais foram dois lances livres convertidos a 3min40 do fim do terceiro período, colocando o Houston em vantagem de 104 a 87. Harden saiu logo depois e aí o Toronto superou os Rockets por 47 a 25, assegurando a vitória.

Russell Westbrook atuou pelo Houston pela primeira vez, tendo anotado 13 pontos nos 21 minutos em que permaneceu em quadra na sua estreia na pré-temporada da NBA. Serge Ibaka marcou 18 pontos e Fred VanVleet fez 16 pelos Raptors, que jogou sem Marc Gasol e Kyle Lowry.

"Não foi ruim. Infelizmente, não vencemos. Esse é o objetivo principal. Mas foi bom estar na quadra pela primeira vez, tentando encontrar um ritmo. Temos muito trabalho a fazer", comentou Westbrook.

As equipes voltarão a se enfrentar na quinta-feira em Tóquio. "Foi incrível. Eles tiveram a oportunidade de ver o que é o basquete da NBA, o que é o basquete dos Rockets", disse Harden. "Eles estavam empolgados desde o início do jogo. Eles nos fizeram querer fazer um show, então espero que possamos ter o mesmo tipo de atmosfera na quinta-feira", acrescentou.