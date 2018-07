Empurrado por forte apoio da torcida, Sport derrota Americana pela LBF

SÃO PAULO - Acabou a ansiedade da torcida do Sport Recife, que aguardou por meses o ínicio da Liga de Basquete Feminino. Com grande apoio das arquibancadas, o time pernambucano derrotou, em Recife, a tradicional equipe de Americana por 66 a 60.

Empurrado por jogadas finalizadas por Clarissa, um dos raros nomes de destaque da recente leva do basquete feminino, o time comandado pelo técnico Zanon conseguiu terminar o primeiro tempo com vantagem de um ponto (48 a 47).

No terceiro quarto, com boas atuações das alas Palmira e Alex, reforço norte-americano, o Sport reassumiu o comando do jogo. A veterana Adrianinha brilhou e foi a cestinha, com 24 pontos. A pivô Erika, repatriada do basquete europeu, quase fez um duplo-duplo (12 pontos e nove rebotes).

“Todos os jogos da LBF tendem a ser assim, muito equilibrados. Por isso, foi importante demais ter vencido na estreia, já que teremos uma sequência de partidas fora de casa nas próximas rodadas e o elenco ganhou moral. Enfrentamos uma equipe muito disciplinada, que sabe rodar a bola e definir no momento certo”, analisa o técnico Roberto Dornelas, do Sport.

Na próxima rodada, no dia 27, um domingo, o Sport se envolve num duelo nordestino no ginásio Castelinho, em São Luís, contra o Maranhão Basquete da irrequieta Iziane. Americana terá a oportunidade de se reabilitar no dia 28, quando receberá o Santo André/Semasa no Centro Cívico.

No outro jogo deste sábado, Santo André bateu o Ourinhos por 73 a 69.

Neste domingo, às 11h, no ginásio da ADC General Motors (Avenida General Motors, 1959), em São José dos Campos, o time da casa enfrenta Guarulhos.