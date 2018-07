Empurrado por LeBron, Cleveland encerra série negativa na NBA

Empurrado por uma bela atuação de LeBron James, o Cleveland Cavaliers atropelou o Orlando Magic por 106 a 74, em casa, na rodada desta segunda-feira da NBA, e assim voltou a vencer após amargar quatro derrotas consecutivas na liga de basquete dos Estados Unidos.

Com 29 pontos, o astro foi o cestinha da partida e ainda garantiu um "double-double" ao dar 11 assistências no confronto que deixou os Cavaliers na sétima posição da Conferência Leste, agora com seis vitórias e sete derrotas em 13 confrontos. Já o Magic é o décimo colocado, tendo vencido apenas seis dos 16 duelos que disputou até agora nesta temporada regular.

Anderson Varejão, por sua vez, também teve boa atuação e foi o segundo maior cestinha do time de Cleveland nesta segunda, com 14 pontos. O brasileiro esteve em quadra por 20min32s e ainda ajudou a sua equipe com seis rebotes e duas assistências.

Pelo lado do Magic, Victor Oladipo se destacou com 22 pontos, enquanto Nikola Vucevic contabilizou um "double-double" de 18 pontos e 13 rebotes.

Outro destaque da rodada desta segunda-feira na NBA foi o Toronto Raptors, que ampliou sua vantagem na liderança da Conferência Leste, agora com 12 vitórias em 14 partidas, ao bater o Phoenix Suns por 104 a 100, em casa. O resultado deixou o time do Arizona na nona posição da Conferência Oeste, fora da zona de classificação para os playoffs, com seis derrotas em 15 jogos disputados. O Washington Wizards, com nove vitórias e três derrotas, é o atual vice-líder do leste.

O grande destaque do confronto em solo canadense foi o lituano Jonas Valanciunas, que estabeleceu a sua melhor marca pessoal como profissional ao fazer 27 pontos e apanhar 11 rebotes. Assim, ele foi o destaque do confronto no qual os Raptors ainda contaram com DeMar DeRozan anotando 23 pontos. Este último só ficou dois pontos atrás de Eric Bledsoe, cestinha dos Suns no duelo.

Já o Portland Trail Blazers, terceiro colocado da Conferência Oeste, impôs ao Philadelphia 76ers, lanterna geral da competição, a sua 14ª derrota em 14 jogos nesta temporada regular. O time do Oregon venceu por 114 a 104, fora de casa, onde foi impulsionado por uma grande atuação do ala/pivô LaMarcus Aldridge, cestinha da partida, com 33 pontos, e que ainda brilhou no garrafão ao apanhar 11 rebotes.

O Chicago Bulls, por sua vez, derrotou o Utah Jazz por 97 a 95, também fora de casa, e se garantiu na terceira posição da Conferência Leste. Para isso, a equipe contou com boas atuações da dupla Jimmy Butler e Paul Gasol, autores respectivamente de 25 e 23 pontos. Assim, eles ofuscaram a bela performance de Derrick Favors, responsável por um "double-double" de 21 pontos e 15 rebotes pelo Jazz.

Situação parecida viveu o astro alemão Dirk Nowitzki, autor de 22 pontos e 11 rebotes nesta rodada de segunda-feira no confronto no qual o seu Dallas Mavericks caiu por 111 a 100, em casa, diante do Indiana Pacers. O time visitante se impôs ao contar com um inspirado Donald Sloan, cestinha do jogo, com 29 pontos, e com o argentino Luis Scola marcando 14 pontos e acumulando 11 rebotes.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira na NBA:

Charlotte Hornets 92 x 113 Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers 106 x 74 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 104 x 114 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 104 x 100 Phoenix Suns

Houston Rockets 91 x 86 New York Knicks

Dallas Mavericks 100 x 111 Indiana Pacers

Utah Jazz 95 x 97 Chicago Bulls

Confira os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Miami Heat x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Chicago Bulls