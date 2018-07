Enio Vecchi elogia volta de veteranas à Liga Feminina Com boa parte dos principais nomes do basquete feminino do Brasil jogando em clubes do País, o técnico da seleção, Enio Vecchi, garante estar satisfeito com o nível da Liga de Basquete Feminino (LBF), que teve seu início neste fim de semana, com três jogos, envolvendo seis das nove equipes que disputam a competição. O treinador assistiu pessoalmente à vitória do São José sobre o São Caetano, no Vale do Paraíba, por 75 a 62.