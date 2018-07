Ênio Vecchi não é mais técnico da seleção de basquete

O treinador tinha contrato com a CBB até o dia 31 de dezembro. Ele havia assumido a seleção há um ano, no lugar do espanhol Carlos Colina. O treinador, na ocasião, estava trabalhando no Vitória Basquete, do Espírito Santo. Além de Ênio, Uburatan Paccini, que era seu assistente, também não permanece na seleção.

Na nota publicada em seu site oficial, a CBB alega que a decisão foi tomada "a partir de um realinhamento do projeto pensando no continuidade do trabalho de base realizado até agora e para 2016.". O texto não explicita se Janeth Arcaín, que também era assistente de Ênio, segue na CBB. Ela, porém, tem a confiança da diretora de basquete feminino, Hortência Marcari, sua ex-companheira de quadra, e comandou as seleções de base na Copa América Sub-16, no Sul-Americano Sub-17 e na Universíade.

Ênio comandou a seleção brasileira feminina em apenas dois torneios. No Pré-Olímpico das Américas, quando o Brasil foi campeão com certa facilidade, e nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Ali, a seleção perdeu para Porto Rico nas semifinais e teve se contentar com uma frustrante medalha de bronze.