Entenda como funciona o play-in, sistema de repescagem da NBA

O play-in surgiu na bolha da NBA na temporada passada e agora o sistema de repescagem é uma realidade na liga. A partir desta terça-feira, oito equipes vão brigar pelas quatro últimas vagas nos playoffs, sendo duas para cada conferência. No Oeste, o atual campeão Los Angeles Lakers está entre os times que precisam confirmar sua classificação.

Como funciona?

Sétimo colocado, o time de LeBron James, que fechou sua participação na temporada regular com 42 vitórias e 30 derrotas, terá pela frente o Golden State Warriors, que ficou em oitavo, com 39 vitórias e 33 derrotas. Quem ganhar está garantido na sétima posição do Oeste nos playoffs.

O perdedor do confronto terá mais uma chance contra o vencedor do jogo entre o Memphis Grizzlies, nono, com 38 vitórias e 34 derrotas, e o San Antonio Spurs, décimo, com 33 vitórias e 39 derrotas. Neste caso, os times posicionados na nona e décima posições precisam ganhar duas partidas para ficar com o oitavo lugar nos playoffs. Ao perdedor do encontro entre o sétimo (Lakers) e oitavo (Warriors) basta um triunfo.

O mesmo cenário e formato vale para os times da Conferência Leste. Em sétimo, o Boston Celtics, com 36 vitórias e 36 derrotas, enfrenta o Washington Wizards, oitavo, com 34 vitórias e 38 derrotas. Quem ganhar garante um lugar nos playoffs. O perdedor terá mais uma chance contra o vencedor de Indiana Pacers, nono, com 34 vitórias e 38 derrotas, e Charlotte Hornets, com 33 vitórias e 39 derrotas. Play-in vai até sexta-feira