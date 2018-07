Equipe de brasileiros vence Jogo das Estrelas do NBB

FORTALEZA - O Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil (NBB) foi vencido neste sábado pela equipe formada por atletas brasileiros. Em Fortaleza, no Ginásio Paulo Sarasate, as equipes fizeram uma partida franca, com 242 pontos, e o NBB Brasil se deu melhor ao derrotar o NBB Mundo, formado apenas por jogadores estrangeiros, por 126 a 116.

Alex, jogador do Brasília, foi o principal destaque do Jogos das Estrelas. Ele foi o cestinha da partida com 33 pontos, obteve dez rebotes e conduziu o NBB Brasil ao triunfo. Assim, acabou recebendo o prêmio de MVP do Jogo das Estrelas pela segunda vez consecutiva, pois já havia sido escolhido o melhor jogador do duelo no ano passado.

Apesar do caráter festivo da partida, o Jogo das Estrelas do NBB foi bem disputado, mesmo que sem marcação forte, com as duas equipes sempre em busca da vitória. Assim, ao contrário de outras edições do duelo, não houve lances inusitados.

O NBB Brasil acabou se dando melhor ao liderar o placar praticamente em todo o duelo. A equipe dos brasileiros terminou o primeiro quarto à frente por 36 a 30 e foi ao intervalo vencendo por 67 a 60 e conseguiu sustentar a vantagem até o final, liderado para boa atuação de Alex e também de Olivinha, que conseguiu 11 rebotes.

Com 23 pontos de Shamell, do Pinheiros, e 20 de DeVon Hardin, do Basquete Cearense, o NBB Mundo tentou obter uma virada até os minutos finais, mas sofreu com os 21 pontos anotados por Alex no terceiro quarto e não teve êxito. Assim, acabou sendo derrotado pelo terceiro ano seguido no Jogo das Estrelas pelo NBB Brasil.