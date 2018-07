Equipes de Nenê e Varejão perdem em rodada da NBA

WASHINGTON - A rodada de sexta-feira não foi boa para os brasileiros da NBA. Dos três atletas em ação, somente o reserva Vitor Faverani comemorou a vitória, pelo Boston Celtics, na noite passada. Anderson Varejão e Nenê amargaram novas derrotas pelo Cleveland Cavaliers e pelo Washington Wizards, respectivamente. Nenê foi quem teve atuação mais consistente, embora longe de seus melhores desempenhos.

Ele registrou dez pontos, dois rebotes e duas assistências e ficou à sombra de John Wall, cestinha da partida, com 30 pontos para o Washington na derrota por 105 a 109 para o Milwaukee Bucks. Com a derrota para o lanterna, o Washington Wizards manteve a irregularidade na temporada, com nove vitórias e dez derrotas, dentro da zona de classificação para os playoffs na Conferência Leste.

Já Anderson Varejão teve performance mais discreta. Após começar no banco de reservas, ele anotou dois pontos, seis rebotes e quatro assistências. O destaque do Cleveland foi Doin Walter, cestinha do duelo, com 30 pontos. A equipe contou ainda com um double double de Andrew Bynum, com 20 pontos e 13 rebotes. Mas a atuação da dupla não evitou a 13ª derrota do Cleveland na temporada, ao levar 108 a 89 do Atlanta Hawks.

O time de Varejão soma seis triunfos e ocupa a parte inferior da Conferência Leste. Vitor Faverani também encerrou a rodada com um desempenho tímido, de sete pontos em 19 minutos em quadra. O reserva, contudo, comemorou a vitória do Boston Celtics sobre o Denver Nuggets por 100 a 98. O Boston já aparece na quarta colocação do lado leste, com nove triunfos e 12 derrotas.

LOS ANGELES LAKERS

Na mesma noite em que bateu o Sacramento Kings por 106 a 100, o time da Califórnia anunciou o retorno de Kobe Bryant às quadras. Afastado há quase oito meses, em razão de uma ruptura no tendão de Aquiles, o astro voltará a defender o Lakers na rodada deste domingo, contra o Toronto Raptors, no Staples Center.

Confira os resultados de sexta-feira:

Charlotte Bobcats 105 x 88 Philadelphia Sixers

Atlanta Hawks 108 x 89 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 100 x 98 Denver Nuggets

New York Knicks 121 x 83 Orlando Magic

Houston Rockets 105 x 83 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 95 x 109 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 106 x 97 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 130 x 98 Utah Jazz

Sacramento Kings 100 x 106 Los Angeles Lakers

Washington Wizards 105 x 109 Milwaukee Bucks

Jogos deste sábado:

Philadelphia Sixers x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Utah Jazz x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks