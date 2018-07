Erika assina com San Antonio Stars e jogará na WNBA pela 11ª vez seguida

Pela 11.ª temporada seguida, a brasileira Erika estará na WNBA , a versão feminina da principal liga de basquete do mundo. A pivô, que está na Espanha defendendo o Perfumerias Avenida, foi anunciada nesta quarta-feira como nova atleta do San Antonio Stars, franquia que pertence aos mesmos proprietários do San Antonio Spurs, da NBA.

"Erika nos dá altura e experiências no garrafão. Ela é uma All-Star em nossa liga e nós estamos muito animados em tê-la conosco", disse a gerente geral do Stars, Ruth Riley, companheira de Erika no Chicago Sky e no Atlanta Dream.

Erika começou sua carreira na WNBA em 2002, sendo campeã com o Los Angeles Sparks. Depois, voltou aos Estados Unidos em 2007, quando fechou com o Connecticut Sun. Desde então, disputou 302 partidas, com média de 9,8 pontos e 7,1 rebotes.

Seus melhores momentos, porém, foram pelo Atlanta Dream, que a draftou em 2008. Na franquia, jogou oito temporadas, chegando ao All-Star Game em três oportunidades. Ela é maior da história do Dream em rebotes e tocos. Nas últimas duas temporadas, ela jogou no Chicago Sky.

Como o calendário da WNBA vai de maio a outubro, é normal que muitas jogadoras defendam dois clubes no ano. Por isso, durante a carreira na WNBA, Erika jogou diversas vezes na Espanha, sendo pentacampeã nacional por lá.